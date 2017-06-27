Эхо «прямой линии»: Путин отправится в «ижевский барак»

Президент приедет в столицу Удмуртии и, скорее всего, навестит жительницу аварийного дома, которая дозвонилась до него и пожаловалась на состояние своего жилья

Владимир Путин во вторник побывает в Ижевске и, вероятно, навестит жителей, пожаловавшихся на состояние своего дома. 15 июня в ходе «прямой линии» к президенту обратилась ижевчанка Анастасия Вотинцева. Она живет в аварийном деревянном доме, в котором сыро и холодно, и может обрушиться крыша. Но расселение, по ее словам, намечено только через 12 лет. В ответ президент заявил, что планирует побывать в Ижевске, и пообещал: «Я к вам заеду».

За 12 дней, что прошли после «прямой линии», жители ижевского барака в проезде Чапаева познакомились со всеми местными властями. Спустя полчаса после эфира, к ним приехали руководители города, представители прокуратуры Следственного комитета . Через несколько дней прибыл временно исполняющий обязанности главы республики Александр Бречалов (приехать в день «прямой линии» он не мог, так как был в Китае).

Чиновники раздали интервью местным журналистам, и общий тон был таков: они помочь не могут. Дело в том, что расселяют аварийные дома по федеральной программе. В прошлую программу он не попал, поэтому придется подождать. Возможно, до 2029 года. И это не самый печальный сценарий. Например, те аварийные дома, что попали в аналогичную программу 17 лет назад, еще до конца не расселены. О первых результатах обращения к президенту рассказывает жительница дома №33 по проезду Чапаева Светлана Петросян.

Светлана Петросян жительница Ижевска «Посмотрели, провели проверку. Прокуратура выявила недостатки со стороны администрации, что дом не ремонтировался. По-моему, штраф наложили. Конкретики никакой не было, Бречалов сказал, что денег в бюджете нет. И в ЖКХ тоже сказали, что денег нет. Но будут с каждой квартирой работать индивидуально. Что там они решат, неизвестно. Но нам сказали, что жилья не ждите. То есть, сколько мы еще здесь проживем, непонятно. Все ждут Путина».

Вероятно, конкретные предложения озвучат специально для президента, который пообещал лично заехать в ижевский барак. Как говорят журналисты, их несколько. Например, льготный кредит на покупку нового жилья. Возможно, на месте этого и других аварийных домов построят новые кварталы, и тогда жителей расселят за счет частных инвесторов. Вопрос только, когда это произойдет, и как отреагирует на такой вариант глава государства? Зато известно, что чапаевский дом предстанет перед президентскими глазами не в таком уж и ужасающем состоянии. В столице Удмуртии подготовились к визиту Путина, рассказывает корреспондент «КП» в Ижевске Ирина Бурцева.

Ирина Бурцева корреспондент «КП» в Ижевске «Резко стали делать все дороги. То есть это центральная часть города, это сам проезд Чапаева. На проезде Чапаева никогда не было асфальта, а сейчас там появилась асфальтовая крошка, которая хоть как-то выравнивает рельеф. Начали стричь газоны. На проезде Чапаева этот дом пытались более или менее привести в порядок, чтобы там ничего не обрушилось, подлатали стены, полы, лестницы. Проще говоря, чтобы все держалось».