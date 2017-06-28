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Присяжные вновь не смогли вынести приговор по делу об убийстве Немцова
Присяжные по делу об убийстве Бориса Немцова после восьми часов обсуждений вновь попросили перенести оглашение вердикта, передает РИА "Новости".
Они попросили продлить обсуждение вердикта до четверга, 29 июня.
Уточняется, что половина присяжных выступили за снисхождение к подсудимым, половина - против.
Накануне присяжные также не смогли договориться о вердикте.
На скамье подсудимых по делу об убийстве Немцова пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.
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