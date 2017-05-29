Как дети знаменитостей отметили выпускной

В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети знаменитостей, отметили окончание школы. Дети знаменитостей и их выпускные — в нашей фотогалерее
10:17 фоторепортаж
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Стефания Маликова
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Дочь певицы Славы Александра Морозова
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Дочь певицы Славы Александра Морозова
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Она окончила Ломоносовскую школу с «золотой» медалью
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Дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина
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Актриса Екатерина Старшова с мамой
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Екатерина окончила школу с «золотой» медалью
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Певица Слава с дочерью Александрой
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Сын Игоря Верника Григорий
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Григорий Верник
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