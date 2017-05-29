Как дети знаменитостей отметили выпускной
В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети знаменитостей, отметили окончание школы. Дети знаменитостей и их выпускные — в нашей фотогалерее
10:17 фоторепортаж
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