Китай спустил на воду эсминец нового типа



28 июня Китай спустил на воду эскадренный миноносец нового типа собственного производства. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Торжественная церемония прошла в Шанхае. Корабль был спущен на воду на судоверфи комапании Jiangnan Shipyard (Group).



"Тип 005" водоизмещением 10 тысяч тонн является первым эсминцем КНР поколения новых эскадренных миноносцев. Судно оснащено новыми противовоздушным, противоракетным, противокорабельным и противолодочным комплексами.