ФСИН издала календарь о пользе смертной казни
Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН издало календарь о видах смертной казни, который вышел под названием «Высшая мера социальной справедливости». Страницами календаря поделился в своём Facebook-аккаунте заместитель руководителя УФАС по Санкт-Петербургу Пётр Яковлев. Календарь о "высшей мере социальной справедливости" - в нашей фотогалерее
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