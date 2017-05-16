ФСИН издала календарь о пользе смертной казни

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Фото: ФСИН

Календарь сопровождают шутки о смертной казни, такие как: "Лучшее средство от перхоти - гильотина", "У свободы богатые традиции, а начиналось все с распятий", "Смертная казнь была бы гораздо более эффективным средством борьбы с преступностью, если б она применялась до преступления" и другие