ФСИН издала календарь о пользе смертной казни

Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН издало календарь о видах смертной казни, который вышел под названием «Высшая мера социальной справедливости». Страницами календаря поделился в своём Facebook-аккаунте заместитель руководителя УФАС по Санкт-Петербургу Пётр Яковлев. Календарь о "высшей мере социальной справедливости" - в нашей фотогалерее
10:49 фоторепортаж
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Пётр Яковлев рассказал, что календарь был корпоративным новогодним подарком
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Календарь сопровождают шутки о смертной казни, такие как: "Лучшее средство от перхоти - гильотина", "У свободы богатые традиции, а начиналось все с распятий", "Смертная казнь была бы гораздо более эффективным средством борьбы с преступностью, если б она применялась до преступления" и другие
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