В гробу Качиньского нашли останки еще двух человек

Заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек заявил, что гробу польского президента Леха Качиньского, который погиб в результате авиакатастрофы под Смоленском, обнаружили фрагменты тел еще двух человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ведется отдельное разбирательство об ответственности российских медиков. Мы направили в Россию запрос о правовой помощи», - рассказал Пащонек.

Эксгумацию погибших в катастрофе членов правительственной делегации проводят в рамках нового расследования о причинах крушения самолета.

Ранее сообщалось, что в гробу генерала Влодзимежа Потащиньского были обнаружены останки четырех человек.

Также выяснилось, что останки полевого епископа Войска Польского Тадеуша Плоского и православного ординария Войска Польского Мирона Ходаковского были захоронены в одной могиле.

Специалистам предстоит провести эксгумацию еще около 70 человек.

Президентский самолет Ту-154 потерпел крушение в 2010 году. В результате происшествия погибли 88 пассажиров и 8 членов экипажа.