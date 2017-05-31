Проживающая в Париже дочь Пескова поддержала реновацию в Москве

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова в своем инстаграме написала, что поддерживает программу сноса пятиэтажек (реновации) в Москве.

По словам Песковой, можно "только восхищаться решимостью" московского мэра начать "такую амбициозную программу". По словам Песковой, можно "только восхищаться решимостью" московского мэра начать "такую амбициозную программу".

"Когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут, я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание", - пояснила она.

В своей записи Пескова отметила, что не собирается "расписывать все по плюсам и минусам".

При этом она подвергла критике такие решения мэрии, как расширение пешеходных дорожек и введение платных парковок.

"Порой хочется напомнить, что живем мы не в LA (Лос-Анджелесе. - "Газета.Ru" )", - подчеркнула Елизавета Пескова, которая седьмой год живет в столице Франции Париже.