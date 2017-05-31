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Проживающая в Париже дочь Пескова поддержала реновацию в Москве
Фото: Instagram
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова в своем инстаграме написала, что поддерживает программу сноса пятиэтажек (реновации) в Москве.
По словам Песковой, можно "только восхищаться решимостью" московского мэра начать "такую амбициозную программу".
"Когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут, я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание", - пояснила она.
В своей записи Пескова отметила, что не собирается "расписывать все по плюсам и минусам".
При этом она подвергла критике такие решения мэрии, как расширение пешеходных дорожек и введение платных парковок.
"Порой хочется напомнить, что живем мы не в LA (Лос-Анджелесе. - "Газета.Ru")", - подчеркнула Елизавета Пескова, которая седьмой год живет в столице Франции Париже.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сообщал о своем отношении к программе реновации. В качестве пресс-секретаря он сообщал, что реновация жилья в Москве не является программой или инициативой администрации президента.
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