В среду, 31 мая, в Москве ожидается гроза, объявлен "желтый" уровень опасности, сообщает агенство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.

В ночь на среду в столице ожидаются небольшие дожди. Температура составит плюс 5-7 градусов.

Днем воздух прогреется до 18-20 градусов. Ожидается ветер с порывами до 12-17 м/с.

29 мая по Москве прошел ураган. В некоторых районах города скорость ветра достигала 22 метра в секунду. По данным Гидрометцентра, одна из метеостанций столицы зафиксировала ветер скоростью 25 метров в секунду.

Жертвами стихии в столичном регионе стали 16 человек. Основной причиной гибели людей были упавшие деревья. Кроме того, из-за урагана получили травмы около 170 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти выплатят денежную компенсацию в один миллион рублей семьям погибших. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.

Из-за шквалистого ветра в Москве наблюдались проблемы на дорогах и перебои с электроснабжением. На пяти направлениях Московской железной дороги было затруднено движение электричек, из-за упавшего дерева на время остановилось движение аэроэкспрессов во Внуково . Кроме того, были закрыты две станции Филевской линии метрополитена.

Частично пострадали дома, была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. В Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода , входившая в число местных достопримечательностей. Повреждения получили около 1,5 тысячи автомобилей.

Вчерашний ураган в Москве был самым разрушительным за 110 лет. Завтра обещают подобное. Предупредите друзей - для этого нажмите на кнопки соцсетей ниже: