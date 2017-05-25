Обзор зарубежных СМИ: Сын Порошенко исправился

Британская Times рекламирует туризм в Донбасс

Британская газета Times рассказала, чем Донбасс собирается завлечь туристов. «Пророссийские повстанцы в Восточной Украине хотят развивать туризм, предлагая посмотреть военные памятники, церкви и угольные шахты, пострадавшие от обстрелов», – пишет издание.

Уточняется, что авторы проекта также проложат туристический маршрут по местам ожесточенных сражений, которые идут в регионе с 2014 года. Идея нашла поддержку в кругах российских депутатов, говорится в статье. По их мнению, такие поездки заинтересуют определенную категорию людей. Маршрут пролегает через такие города, как Харцызск, Иловайск, Енакиев.

Сын Порошенко исправился и надел патриотическую футболку

Отмечается, что Михаил Порошенко в голубой футболке вместе с матерью и двумя сестрами делает утреннюю зарядку. Ранее в соцсетях появилось фото, на котором сын президента позирует в футболке с надписью Russia. Такой поступок вызвал резонанс в украинском обществе. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поступок сына, заявив, что футболка ему не принадлежит, а надел он ее на Хеллоуин.

В Европе собрались бросить вызов русскому «супертанку»

Европа вооружается на миллиардные суммы, объясняя эти расходы равнодушием Дональда Трампа НАТО и усилением «русской агрессии». Как пишет Svenska Dagbladet , самой крупной оружейной сделкой Европы станет будущий немецко-французский танк с рабочим именем Main Ground Combat System («Основная наземная боевая система»).

Ожидается, что новый танк бросит вызов русскому «супертанку» Т-14 Армата. Разработка этой техники идет полным ходом, первые танки поступят на службу не раньше 2030 года. Кроме того, европейские государства собираются покупать фрегаты, другие модели танков и усовершенствовать собственную технику и оружие. Например, в Германии одна из самых крупных сделок ВПК за долгое время — заказ 131 бронетранспортера типа Boxer. Во Франции крупные заказы поступают сейчас и от собственного оборонного ведомства , и от властей других государств. Так, в Минобороны Франции запланирована покупка в общей сложности 1668 бронетранспортеров «Грифон» и 248 легких танков «Ягуар». Великобритания инвестирует во все, от авианосцев до подводных лодок с ядерными боеголовками, говорится в статье. Польские политики за последние 15 лет вообще приняли решение увеличить расходы на оборону на 75%.

Как Макрон может объединить Европу

Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции вызвала волну облегчения в Европе. Однако, как пишет Project Syndicate , пока молодой политик сосредоточен на экономических вопросах: он призвал еврозону к учреждению поста министра финансов. При этом превращение Европы в такой «трансферный» союз с собственным парламентом лишь углубит раскол между странами ЕС . Макрону для развития европейской интеграции нужно сосредоточиться на вопросах безопасности и создании единой европейской армии, говорится в статье.

Автор материала высказывает мнение, что Европа вообще должна отказаться от национальных армий. Только в этом случае европейский союз станет реальностью, а не пустым звуком, используемым в политике. Объединение вооруженных сил Европы под совместным командованием – это единственный путь вперед. Создание экономического союза без политического мотива лишь заблокирует дорогу к европейской целостности и настроит страны Европы против друг друга даже сильнее, чем это уже сделала единая валюта, говорится в статье.

Западные санкции против России безрезультатны

Тони Брентон, бывший британский посол в России, в колонке Financial Times высказал мнение, что в западной прессе санкциям против России приписывают то влияние, каким они просто не обладают. Россия вполне комфортно живет в условиях санкций, отмечает политик.