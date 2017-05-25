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Обзор зарубежных СМИ: Сын Порошенко исправился

Обзор зарубежных СМИ: Сын Порошенко исправился
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Британская Times рекламирует туризм в Донбасс
Британская газета Times рассказала, чем Донбасс собирается завлечь туристов. «Пророссийские повстанцы в Восточной Украине хотят развивать туризм, предлагая посмотреть военные памятники, церкви и угольные шахты, пострадавшие от обстрелов», – пишет издание.
Уточняется, что авторы проекта также проложат туристический маршрут по местам ожесточенных сражений, которые идут в регионе с 2014 года. Идея нашла поддержку в кругах российских депутатов, говорится в статье. По их мнению, такие поездки заинтересуют определенную категорию людей. Маршрут пролегает через такие города, как Харцызск, Иловайск, Енакиев.
Сын Порошенко исправился и надел патриотическую футболку
Михаил Порошенко, младший сын президента Украины, после критики со стороны отца надел патриотическую футболку с надписью Ukraine. В таком наряде он появился в эфире утренней программы, которую ведет первая леди страны Марина Порошенко на одном из украинских телеканалов, передает «112 Украина».
Отмечается, что Михаил Порошенко в голубой футболке вместе с матерью и двумя сестрами делает утреннюю зарядку. Ранее в соцсетях появилось фото, на котором сын президента позирует в футболке с надписью Russia. Такой поступок вызвал резонанс в украинском обществе. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поступок сына, заявив, что футболка ему не принадлежит, а надел он ее на Хеллоуин.
В Европе собрались бросить вызов русскому «супертанку»
Европа вооружается на миллиардные суммы, объясняя эти расходы равнодушием Дональда Трампа к НАТО и усилением «русской агрессии». Как пишет Svenska Dagbladet, самой крупной оружейной сделкой Европы станет будущий немецко-французский танк с рабочим именем Main Ground Combat System («Основная наземная боевая система»).
Ожидается, что новый танк бросит вызов русскому «супертанку» Т-14 Армата. Разработка этой техники идет полным ходом, первые танки поступят на службу не раньше 2030 года. Кроме того, европейские государства собираются покупать фрегаты, другие модели танков и усовершенствовать собственную технику и оружие. Например, в Германии одна из самых крупных сделок ВПК за долгое время — заказ 131 бронетранспортера типа Boxer. Во Франции крупные заказы поступают сейчас и от собственного оборонного ведомства, и от властей других государств. Так, в Минобороны Франции запланирована покупка в общей сложности 1668 бронетранспортеров «Грифон» и 248 легких танков «Ягуар». Великобритания инвестирует во все, от авианосцев до подводных лодок с ядерными боеголовками, говорится в статье. Польские политики за последние 15 лет вообще приняли решение увеличить расходы на оборону на 75%.
Как Макрон может объединить Европу
Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции вызвала волну облегчения в Европе. Однако, как пишет Project Syndicate, пока молодой политик сосредоточен на экономических вопросах: он призвал еврозону к учреждению поста министра финансов. При этом превращение Европы в такой «трансферный» союз с собственным парламентом лишь углубит раскол между странами ЕС. Макрону для развития европейской интеграции нужно сосредоточиться на вопросах безопасности и создании единой европейской армии, говорится в статье.
Автор материала высказывает мнение, что Европа вообще должна отказаться от национальных армий. Только в этом случае европейский союз станет реальностью, а не пустым звуком, используемым в политике. Объединение вооруженных сил Европы под совместным командованием – это единственный путь вперед. Создание экономического союза без политического мотива лишь заблокирует дорогу к европейской целостности и настроит страны Европы против друг друга даже сильнее, чем это уже сделала единая валюта, говорится в статье.
Западные санкции против России безрезультатны
Тони Брентон, бывший британский посол в России, в колонке Financial Times высказал мнение, что в западной прессе санкциям против России приписывают то влияние, каким они просто не обладают. Россия вполне комфортно живет в условиях санкций, отмечает политик.
Более того, пишет политик, российские аграрии смогли улучшить свое положение именно благодаря контрмерам РФ и придут в ужас в случае отмены санкций. В результате, единственный эффект от санкций – возможность для Владимира Путина показать, что он именно тот человек, который защитит россиян от хищного Запада.
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