Китай возродит Чайный путь до Санкт-Петербурга

Китай, помимо проекта «Новый шелковый путь», планирует возродить еще один древний торговый путь, связывавший Поднебесную, Монголию и Россию, сообщает China Daily . Речь идет о Чайном пути, который появился в XVII веке, когда купцы китайской провинции Шаньси стали перевозить чай и другие товары из Южного Китая в Монголию и Россию.

Отмечается, что маршрут общей протяженностью 13 тыс. км охватывал 200 городов. Он начинался с поселения Уишань в провинции Фуцзянь, проходил через всю Монголию и заканчивался в Санкт-Петербурге в России. Теперь китайские чиновники и предприниматели намерены возродить этот маршрут и развивать сотрудничество с российскими компаниями. Так, планируется создать базу для обработки чая в российском Кунгуре. Как отметил мэр города Чиби Ли Чжаошу, его город уже много лет продает свою продукцию в России, но создание собственного предприятия в стране снизит транспортные расходы, а также поможет увеличить продажи.

Как компании Порошенко выигрывают тендеры на миллионы

Украина ввела заградительные пошлины для российского шоколада. Эксперты считают, что это политическое решение, и оно поможет и без того успешному кондитерскому бизнесу президента Петра Порошенко. Как пишут «Вести-Украина» , продукция «Рошен» уже сейчас пользуется большой популярностью на госпредприятиях и даже в СБУ

Журналисты издания проанализировали сайт госзакупок Рrozorro и обнаружили несколько сотен тендеров с участием предприятий группы «Рошен». Только за май в системе тендерных закупок прошло несколько десятков тендеров на общую сумму почти 650 млн грн. Шоколад «Рошен» требуется отделам образования во многих областях, в детский противотуберкулезный санаторий, больницы и даже СБУ. При этом соперничать на тендерах с «Рошен» крайне сложно, признаются другие фирмы. Кондитерская отрасль – далеко не единственный бизнес, на который распространяются интересы президента. Кроме «Рошена» через закрытый корпоративный инвестиционный фонд он контролирует агрокомпанию «Укрпроминвест-Агро», автомобильную корпорацию «Богдан Моторс», судостроительный завод «Ленинская кузница», Песковский завод стеклоизделий, страховую компанию «Країна», «5 канал»

Путин – Макрон: преодоление разногласий возможно?

Президент России запланировал визит во Францию на 29 мая, когда в Версале откроется выставка, посвященная Петру I. Приглашение было озвучено Эммануэлем Макроном в ходе телефонной беседы 18 мая. Издание Le Monde пишет, что новый президент рассчитывает на удачное начало – продолжить российско-французский диалог по Сирии и Украине, а также вопросам безопасности в целом.

В настоящее время разногласия между странами есть, Франция при этом поддерживает санкции против России. Встреча пройдет после саммита НАТО 25 мая и встречи G7 26 и 27 мая, позволив президенту Франции укрепить свой международный статус. Однако визит становится возможностью и для Владимира Путина, поскольку сближение России с Азией идет медленно, а отношения с США остаются натянутыми.

Паром «Мангёнбон» – лазейка в санкциях

Паром «Мангёнбон», связывающий Россию и КНДР, будет совершать один рейс в неделю. В настоящее время на КНДР, ведущую военные разработки, усиливается давление. Газета «Сэкай Ниппо» предполагает, что регулярный паром может стать лазейкой в санкционной политике мирового сообщества.

Отмечается, что паром может взять на борт порядка 200 человек и около 1500 тонн груза. Из России в КНДР будут поставляться продукты и автомобили, а обратно – рабочая сила для развития Дальнего Востока. При этом издание считает, что Россия таким образом проявляет свою позицию – поддерживать КНДР на фоне усиления давления со стороны международного сообщества. Есть опасения, что в дальнейшем судно будет перевозить запрещенную продукцию, в том числе имеющую отношение к ядерному оружию, пишет издание. По мнению автора статьи, Кремлю следует сотрудничать с США и Японией по политике в отношении Пхеньяна.

Савченко: Я стану президентом, а потом вернусь в армию

Надежда Савченко в интервью Krytyka Polityczna заявила, что готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Она также сообщила, что в парламентских выборах будет участвовать политическая партия «Гражданская платформа Надежды Савченко».

«Она (политическая партия – ред.) поможет демонтировать нездоровую политическую систему, которая была создана 25 лет назад, перестроить государственную архитектуру и дать людям шансы на удобное существование в ее рамках. Это будет симбиоз разнообразных систем, мы не будем бездумно принимать или отбрасывать какие бы то ни было идеи», – сказала Савченко. Политик также заявила, что хочет возобновить полеты, но вернется в армию «только тогда, когда дела на Украине наладятся, а украинская армия станет боеспособной».