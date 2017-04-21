Хрущевка. Невероятное перевоплощение
Более 4,5 тыс. домов вошло в перечень пятиэтажек, предназначенных под снос. Большинство из этих домов — «хрущевки». Маленькая кухня, тесные комнаты, низкие потолки — в действительности, не самое приятное место для жизни. Но даже некомфортабельную хрущевку можно изменить к лучшему, придать ей удобство и комфорт. Интересные ремонты в «хрущевках» — в нашей фотогалерее
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