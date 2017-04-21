Хрущевка. Невероятное перевоплощение

Более 4,5 тыс. домов вошло в перечень пятиэтажек, предназначенных под снос. Большинство из этих домов — «хрущевки». Маленькая кухня, тесные комнаты, низкие потолки — в действительности, не самое приятное место для жизни. Но даже некомфортабельную хрущевку можно изменить к лучшему, придать ей удобство и комфорт. Интересные ремонты в «хрущевках» — в нашей фотогалерее
11:46 фоторепортаж
1
Фото: 
2
Фото: 
3
Фото: 
4
Что можно сделать из кухни в хрущевке
Фото: 
5
Фото: 
6
Фото: 
7
Фото: 
8
Фото: 
9
Фото: 
10
Фото: 
11
Фото: 
12
Фото: 
13
Фото: 
14
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Фото: Новая первая леди Франции

12 мая, 11:29

Покупки в интернете. Ожидание и реальность

22 мая, 13:05

Отпуск. Ожидание и реальность

Вчера, 10:35

Пляжный флешмоб «Попа в песке»

10:01

Предсмертные кадры

5 мая, 10:57

«Евровидение» без России

12 мая, 11:28

Victoria's Secret показала «сексуальные штучки»

2 мая, 10:12

Скончался Олег Видов

17 мая, 09:44

Российская красавица-2017

26 апреля, 10:55

Победившие анорексию: до и после

12 мая, 12:56