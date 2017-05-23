К Серебренникову пришли с обыском

Утром 23 мая дома у художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист и правозащитник Ольга Романова.

Сам Серебренников ситуацию пока не прокомментировал. Причины обыска неизвестны. По словам Романовой, к режиссеру выехал адвокат.

Информацию об обыске также подтвердил журналист «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа со ссылкой на неназванные источники.

Кирилл Серебренников - обладатель премии ТЭФИ и наград кинофестиваля «Кинотавр». Среди его работ - фильмы «Изображая жертву», «Ученик», «Юрьев день», а также сериалы «Ростов-папа» и «Дневник убийцы».

В 2013 году в «Гоголь-центре», которым руководит Серебренников, проходила проверка спектакля «Отморозки». Правоохранители тогда потребовали предоставить видеозапись спектакля, на который пожаловался Московский общественный совет по нравственности и социально значимой информации. Однако театр отказался выполнить это требование.