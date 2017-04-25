Отпуск: ожидание и реальность

В наши дни большинство людей уже не носят розовые очки, чтобы видеть мир в ином свете: для этого они используют фильтры в Инстаграме или фотошоп. Такое искажение реальности иногда приводит к сильному разочарованию во время путешествий. «А где же все эти идеальные пляжи, которые я видел в интернете?», - спросите вы. Ожидания и реальность от путешествий - в нашей фотогалерее
13:22 фоторепортаж
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Погулять в тишине по Великой Китайской стене
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Когда думал полюбоваться "Джокондой"
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Сделать оригинальный кадр у Пизанской башни
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Устроить пикник у Эйфелевой башни
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Испытать райское наслаждение на островах Таиланда
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Позагорать на пляжах Рио-де-Жанейро
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Полюбоваться Санторини в одиночестве
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Покататься на лодке в Венеции
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Сфотографировать Русалочку в Копенгагене
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Увидеть Статую Свободы в Нью-Йорке
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