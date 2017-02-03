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Самые пьющие страны

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала самые пьющие страны мира. Согласно исследованию ВОЗ, самой пьющей страной оказалась Литва. Отмечается, что в прошлом году в этой стране один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя. Самые пьющие страны в мире - в нашей фотогалерее
15:33 фоторепортаж
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Представитель ВОЗ Гауден Галеа назвал Литву «крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире». На фото: гостьи музыкального фестиваля «Be2gether», проходящего недалеко от Вильнюса
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На втором месте списка оказалась Белоруссия. Там на каждого жителя страны приходится порядка 15 литров спиртного в год
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Третью строчку в рейтинге заняла еще одна прибалтийская страна — Латвия, где в среднем каждый житель выпивает в год около 13 литров алкоголя. На фото: бывший президент Латвии Валдис Затлерс пьет пиво
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Четвертое место этого своеобразного рейтинга поделили Россия и Польша. Каждый гражданин в каждой из этих стран выпивает в год более 12 литров спиртных напитков
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В феврале 2016 года эксперты Euromonitor опубликовали рейтинг самых пьющих стран. Первое место в этом списке заняла Южная Корея с 13,7 порции алкоголя в неделю
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Англия (потребление чистого спирта - 10,4 литра в год на человека). Еще 99 литров в год тут выпивается в виде пива
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Франция (потребление чистого спирта - 14,2 литра в год на человека). Одного только пива в стране ежегодно на душу населения выпивается 35,5 литров
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Италия (потребление чистого спирта - 8 литров в год на человека)
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Германия (потребление чистого спирта - 10,8 литров в год на человека)
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Австралия (потребление чистого спирта - 9,8 литров в год на человека)
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