Самые пьющие страны
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала самые пьющие страны мира. Согласно исследованию ВОЗ, самой пьющей страной оказалась Литва. Отмечается, что в прошлом году в этой стране один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя. Самые пьющие страны в мире - в нашей фотогалерее
15:33 фоторепортаж
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