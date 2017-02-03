Самые пьющие страны

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала самые пьющие страны мира. Согласно исследованию ВОЗ, самой пьющей страной оказалась Литва. Отмечается, что в прошлом году в этой стране один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя. Самые пьющие страны в мире - в нашей фотогалерее