Обзор зарубежных СМИ: Если бы Гейдар Алиев стал президентом СССР

Порошенко: «безвиз» вернет домой Крым и Донбасс

Безвизовый режим между Украиной и ЕС поможет вернуть Крым и Донбасс, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его мнению, безвиз – дополнительная мотивация для граждан этих территорий вернуться в Украину. Об этом сообщает «1+1»

«Когда в Украине осуществляются реформы, когда ратифицируется Соглашение об Ассоциации, делаются реальные шаги к повышению инвестиционной привлекательности, когда каждый гражданин имеет право... свободно без виз путешествовать, это дополнительная мотивация... Слушайте, надо возвращаться домой», – сказал Порошенко, добавив, что с паспортом ДНР «никуда поехать нельзя».

СМИ отметили «неудачное время» для встречи Трампа с Лавровым

Издание особенно удивило, что на встрече присутствовал Сергей Кисляк, поскольку российский посол – ключевая фигура в расследовании связей администрации Трампа с Россией. «Сергей Кисляк, который известен многим американцам как человек, который обсуждал отмену санкций в отношении России с бывшим советником по национальной безопасности команды Трампа, также присутствовал в Овальном кабинете», – пишет газета.

Пентагон может разместить ЗРК Patriot в странах Балтии

Одновременно с проведением совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2017» Североатлантический альянс организует свои маневры. Об этом сообщает Euronews

Отмечается, что решение о размещении дополнительных военных сил в странах Балтии может быть принято после соответствующих консультаций. Об этом было заявлено министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который находится с визитом в Литве. Речь шла в том числе и о дислокации зенитных ракетных комплексов Patriot. Издание напоминает: президент Литвы неоднократно подчеркивала, что страны Балтии особенно заинтересованы в создании региональной системы противовоздушной обороны.

Как будут выглядеть люди через тысячу лет

Человечество продолжает эволюционировать. Business Insider пишет, к чему может привести эволюция за следующую тысячу лет.

Издание пишет, что человек станет выше. За последние 130 лет люди успели заметно подрасти. Возможно, нас также ждет сращивание с машинами, которое позволит улучшить зрение, слух, здоровье. Благодаря таким инструментам для редактирования генома, как CRISPR, человечество, возможно, в итоге сможет взять гены и ДНК под контроль и стать неуязвимыми для болезней и даже побороть старение. В материалах говорится: чтобы победить смерть, людям, скорее всего, придется научиться загружать свое сознание в машину.

Если бы Гейдар Алиев стал президентом СССР

Многие люди старшего поколения и тогда, в период краха советской системы, и сегодня в имени Гейдара Алиева видят возможность модернизации угасающей мощи Советского Союза, пишет Haqqin.az . Уход Алиева из синклита кремлевского руководства стал предвестником краха державы, спровоцированного подковерной политической борьбой и непродуманными реформами, говорится в статье.

Наиболее масштабное историческое наследие в качестве одного из лидеров сверхдержавы Алиев оставил именно в Москве. Под его контролем находились более 12 министерств: курировал машиностроение, торговлю, легкую промышленность, все виды транспорта и связь, также в его ведении находились культурная и образовательная сферы. «Советский Союз во главе с такими руководителями как Гейдар Алиев мог пойти по китайскому пути постепенной коммунистической трансформации, но, к сожалению, этот шанс не был использован», – пишет автор материала.