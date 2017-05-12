Главные события у вас в почте
Обзор зарубежных СМИ: Если бы Гейдар Алиев стал президентом СССР
Порошенко: «безвиз» вернет домой Крым и Донбасс
Безвизовый режим между Украиной и ЕС поможет вернуть Крым и Донбасс, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его мнению, безвиз – дополнительная мотивация для граждан этих территорий вернуться в Украину. Об этом сообщает «1+1».
«Когда в Украине осуществляются реформы, когда ратифицируется Соглашение об Ассоциации, делаются реальные шаги к повышению инвестиционной привлекательности, когда каждый гражданин имеет право... свободно без виз путешествовать, это дополнительная мотивация... Слушайте, надо возвращаться домой», – сказал Порошенко, добавив, что с паспортом ДНР «никуда поехать нельзя».
СМИ отметили «неудачное время» для встречи Трампа с Лавровым
Американские СМИ отметили, что время для встречи Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России Сергеем Кисляком было выбрано неудачно. Так, The New York Times пишет, что переговоры состоялись всего через несколько часов после новости об отставке главы ФБР Джеймса Коми на фоне расследования о контактах избирательной кампании Дональда Трампа с российской стороной.
Издание особенно удивило, что на встрече присутствовал Сергей Кисляк, поскольку российский посол – ключевая фигура в расследовании связей администрации Трампа с Россией. «Сергей Кисляк, который известен многим американцам как человек, который обсуждал отмену санкций в отношении России с бывшим советником по национальной безопасности команды Трампа, также присутствовал в Овальном кабинете», – пишет газета.
Пентагон может разместить ЗРК Patriot в странах Балтии
Одновременно с проведением совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2017» Североатлантический альянс организует свои маневры. Об этом сообщает Euronews.
Отмечается, что решение о размещении дополнительных военных сил в странах Балтии может быть принято после соответствующих консультаций. Об этом было заявлено министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который находится с визитом в Литве. Речь шла в том числе и о дислокации зенитных ракетных комплексов Patriot. Издание напоминает: президент Литвы неоднократно подчеркивала, что страны Балтии особенно заинтересованы в создании региональной системы противовоздушной обороны.
Как будут выглядеть люди через тысячу лет
Человечество продолжает эволюционировать. Business Insider пишет, к чему может привести эволюция за следующую тысячу лет.
Издание пишет, что человек станет выше. За последние 130 лет люди успели заметно подрасти. Возможно, нас также ждет сращивание с машинами, которое позволит улучшить зрение, слух, здоровье. Благодаря таким инструментам для редактирования генома, как CRISPR, человечество, возможно, в итоге сможет взять гены и ДНК под контроль и стать неуязвимыми для болезней и даже побороть старение. В материалах говорится: чтобы победить смерть, людям, скорее всего, придется научиться загружать свое сознание в машину.
Если бы Гейдар Алиев стал президентом СССР
Многие люди старшего поколения и тогда, в период краха советской системы, и сегодня в имени Гейдара Алиева видят возможность модернизации угасающей мощи Советского Союза, пишет Haqqin.az. Уход Алиева из синклита кремлевского руководства стал предвестником краха державы, спровоцированного подковерной политической борьбой и непродуманными реформами, говорится в статье.
Наиболее масштабное историческое наследие в качестве одного из лидеров сверхдержавы Алиев оставил именно в Москве. Под его контролем находились более 12 министерств: курировал машиностроение, торговлю, легкую промышленность, все виды транспорта и связь, также в его ведении находились культурная и образовательная сферы. «Советский Союз во главе с такими руководителями как Гейдар Алиев мог пойти по китайскому пути постепенной коммунистической трансформации, но, к сожалению, этот шанс не был использован», – пишет автор материала.
Гейдар Алиев Сергей Кисляк Петр Порошенко Джеймс Мэттис Еще 2 тега
Оставить комментарий