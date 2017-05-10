

Депутат Верховной рады , бывший лидер экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош заявил о необходимости принять решительные меры после беспорядков в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом он написал в своем аккаунте Facebook.



Ярош назвал "фикцией" заверения правоохранительных органов в том, что ситуация в городе находится под контролем, и добавил, что кадровых решений в данном случае недостаточно.

Политик пригрозил, что если Киев будет недостаточно серьезно относиться к произошедшему, то "заговорит улица, а возможно, и стволы".



"Днепряне, не допустим колорадно-ватного реванша!" — заключил Ярош.



Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".





Позже глава МВД Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области, а также назначил служебное расследование, пообещав озвучить его результаты публично. Советник главы МВД Антон Геращенко обвинил полицейских в превышении полномочий и "отсутствии реакции на нарушения общественного порядка".

*Экстремистская организация, запрещенная в России