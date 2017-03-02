Новая первая леди Франции

Эммануэль Макрон одержал победу на выборах, а значит, у французов не только появился новый президент, но и первая леди. 39-лентий Макрон женат на 64-летней Бриджит Тронье, которая была его школьной учительницей. Супруги Макрон познакомилась, когда Эммануэлю было 15 лет. Новая первая леди Франции - в нашей фотогалерее
12:59 фоторепортаж
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Бриджит Тронье преподавала французский и вела театральный кружок в частной школе, в которой учился будущий президент
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На фото: Эммануэль и Бриджит во время репетиции школьной пьесы
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Через два года Эммануэль Макрон признался в любви своей учительнице. На тот момент у женщины был муж и трое детей. Лишь через несколько лет она развелась со своим супругом, чтобы быть с Эммануэлем. Спустя 13 лет они поженились
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В настоящее время Бриджит - счастливая бабушка. Наследники подарили ей уже 7 внуков, с которыми Эммануэль Макрон нянчится как с родными детьми. По сообщению издания Heavy, младшая дочь Бриджит, 30-летняя Тиффани, работает юристом в штабе Макрона
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Бриджит и Эммануэль на обложке Paris Match
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