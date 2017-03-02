Новая первая леди Франции
Эммануэль Макрон одержал победу на выборах, а значит, у французов не только появился новый президент, но и первая леди. 39-лентий Макрон женат на 64-летней Бриджит Тронье, которая была его школьной учительницей. Супруги Макрон познакомилась, когда Эммануэлю было 15 лет. Новая первая леди Франции - в нашей фотогалерее
12:59 фоторепортаж
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