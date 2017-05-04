Названа причина экстренного собрания в Букингемском дворце

Экстренная встреча в Букингемском дворце связана с решением принца Филиппа отказаться от исполнения государственных обязанностей, сообщается на сайте королевской семьи.

"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский решил более не исполнять свои государственные обязанности, начиная с осени этого года. Принц Филипп примет участие в мероприятиях, запланированных до августа, индивидуально и сопровождая королеву. После этого герцог не будет принимать новые приглашения, при этом время от времени он будет участвовать в некоторых публичных мероприятиях", - говорится в заявлении.

Пресс-служба Букингемского дворца также напомнила, что герцог является главой или членом более 780 организаций и продолжит состоять в них, не принимая активного участия в их деятельности. Елизавета II и другие члены королевской семьи продолжат исполнять свои обязанности.

Ранее в четверг высокопоставленные помощники британской королевской семьи были вызваны на срочную встречу в Букингемском дворце. Администрация дворца никаких подробностей предстоящего собрания не сообщила.

В прошлом месяце королеве исполнился 91 год, а принц Филипп отпразднует свой 96-й день рождения в июне.

Слухи об ухудшении здоровья Елизаветы II появились на новогодних каникулах. Сообщалось, что она пропустила рождественское богослужение 25 декабря из-за болезни.