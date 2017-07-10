Итоги G20: самые яркие моменты и грандиозные провалы

Немецкая пресса подсчитывает успехи саммита G20 и ущерб нанесенный акциями протеста. Самым ярким событием называют встречу Трампа и Путина, а самым неожиданным — фактическую изоляцию США впервые в истории XX.

Тема саммита еще долго будут главенствовать в немецкой прессе. Пишут, что Гамбург показал некую изоляцию США на международной арене и четкую позицию Меркель — больше не полагаться на поддержку Штатов.

Ханно Хармиш замспикер партии «левых» в Бундестаге «Это был саммит не G19, а не G20, потому что США, президента Трампа, они не серьезно принимали на этом саммите, хорошо, что Трамп с Путиным встретились, это положительно. Но это не цель саммита. Саммит говорит о климате, о беженцах, они мало говорили об этом, немного сказали, что свободная торговля должна продолжаться, но в интересах этих 19 стран. Но это еще далеко до настоящей свободной торговли, пока западный мир не заканчивает санкции против России, где там свободная торговля?»

Самым ярким событием называют встречу Трампа и Путина. Причем немецкая пресса отмечает, российского президента эти переговоры заботили гораздо больше тематики «Двадцатки». Но в итоге именно на ней было принято, пожалуй, самое важное геополитическое решение саммита — перемирие на юго-западе Сирии. Немцы, остро помнящие холодную войну, очень ждут потепления отношений Москвы и Вашингтона, хотя особых надежд не питают.

Штефан Майстер руководитель программы Восточной Европы, России и Центральной Азии Центра Роберта Боша при Немецком совете по международным отношениям «Я довольно скептически отношусь к этой встречи. Слишком много противоречий у сторон. Что будет с Украиной? Много вопросов по военным учениям, провокациям на границах НАТО . Эти проблемы никуда не исчезли после встречи. Проблема Трампа в том, что он очень не надежный. Сегодня говорит одно, завтра — другое, поэтому важно не то, что он там сказал, а то, что встреча была. Русские всегда охотно идут на переговоры, если с ними хотят говорить».

Нестабильным или, как пишут в немецкой прессе, «трудным ребенком» считают в Берлине и турецкого лидера Эрдогана. Он подписал соглашение по климату в Гамбурге, но тут же по приезду на родину заявил, что не станет рекомендовать парламенту его ратифицировать. К тому же, без объяснения причин не пришел на концерт в филармонию, куда из-за переговоров с Трампом опоздал Путин.

Кадры красивых встреч и ужинов политиков в этот раз проходили на фоне жесточайших погромов радикалов, которые не прекращались в Гамбурге три ночи подряд. Они занимали почти 80% эфира телеканалов. Разорены два района — Шанцель и Алтона — сотни сожженных машин, более двухсот полицейских пострадали. В социальных сетях жители Гамбурга действия полиции назвали «школьными». За последние два дня задержали всего 100 человек, причем всех отпустили в течение суток.

Томас Фассбендер независимый журналист «Проблема в том, что полиция у нас под сильным давлением СМИ и со стороны политиков. Никак СМИ не позволяет предварительный захват. Если полиция принимает жесткие меры, то они должны быть стопроцентно оправданы. Никакой начальник полиции не будет предварительно принимать жесткие меры, чтобы избежать вреда. Поэтому они ждали три-четыре часа в субботу вечером, пока эти левые, анархисты разгромят свой собственный район, и только после этого, когда абсолютно всем видно, что разграблено, разгромлено, только потом они зашли туда. Потому что они знают, что если по-другому всегда будут писать, что полиция необоснованно зашла на какую-то дорогу Они тоже думаю о своей шкуре».