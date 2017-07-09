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Путин и Трамп спорили о «вмешательстве» РФ в выборы США

Путин и Трамп спорили о «вмешательстве» РФ в выборы США
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита G20 обсуждали тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы около 40 минут, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.
Отмечается, что обмен мнениям порой носил напряженный характер.
При этом Путин достаточно громко требовал о Трампа доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США.
По прошествии 40 минут Трамп заявил российскому президенту, что настало время перейти к другим вопросам.
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New York Times
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