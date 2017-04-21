Обзор зарубежных СМИ: Как Германия пользуется болезнью жены Турчинова

Финские разведчики будут следить за Россией

В Финляндии разрабатывается закон о военной разведке, который предоставит стране возможность для получения доступа к информационному потоку, идущему из России. Как сообщает Ilta Sanomat , Финляндия выгодно расположена в узловой точке, через которую проходят информационные потоки в Россию, Эстонию, Швецию и Германию.

Начальник разведки сил обороны Финляндии Харри Охра-ахо заявил, что новый закон значительно улучшит положение военной разведки. Он заметил, что это решение принимается в интересах Финляндии, но бывают, по его словам, и «такие ситуации, в которых интересы могут быть общими». Отмечается, что у Финляндии не было закона, разрешающего ведение разведывательной деятельности, у страны практически не было возможности обмениваться информацией.

Польша – главный союзник Трампа в ЕС?

Польша может стать самым близким союзником Соединенных Штатов в ЕС, заявил в интервью Gazeta Polska руководитель организации «Республиканцы в Польше» Рэнди Мотт. По его мнению, самое важное сейчас – это повышение боеготовности НАТО и увеличение расходов на оборону до необходимого уровня.

«Россия, как я полагаю, сейчас убедилась, что президент Трамп и его команда – это серьезный противник», – заявил Мотт. Он добавил, что США не примут решение вывести из Польши свои войска: «По моим ощущениям, существует большая вероятность того, что в будущем военное присутствие США в Польше увеличится».

Истребитель-невидимка ПАК ФА: Россия делает очередной шаг вперед

Россия приступила к летным испытаниям комплекта интегрированного радиоэлектронного оборудования нового поколения на борту своего новейшего истребителя-невидимки Т-50 ПАК ФА. Как пишет The National Interest , «интегрированная модульная авионика боевого комплекса» ((ИМА БК) по своей концепции в чем-то схожа с работой бортовой электроники американских истребителей пятого поколения – F-22 Raptor и F-35 Joint Strike Fighter.

Отмечается, что ИМА БК автоматически обнаруживает, опознает и сопровождает наиболее опасные цели, предлагая пилоту оптимальные решения по уничтожению противника. При этом система будет иметь полностью модульную конструкцию, и ее можно будет легко модернизировать. Со временем Россия сможет также разместить новую авионику на своих более старых самолетах, таких как Су-30СМ и Су-35. Что касается ПАК ФА, то русские наверняка наладят его массовое производство, когда этапы разработки и испытаний будут пройдены, говорится в статье.

Соцсети ответили Олегу Скрипке на хорошем русском языке

Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что люди, не сумевшие выучить украинский язык, «имеют низкий IQ». Певец предложил ставить русскоязычным украинцам диагноз «дебилизм» и создать для них гетто. И дня не прошло, как Скрипка был вынужден забрать свои слова обратно, но реакция общественности была незамедлительной. Об этом пишут «Вести-Украина»

Издание приводит скриншоты гневных сообщений пользователей Твиттера и Facebook. Раскритиковали высказывание музыканта некоторые ведущие, журналисты и простые граждане. Издание напоминает, что официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала резонансное заявление украинского музыканта.

Российский «арктический трилистник» надежно закрепился в регионе

Россия развернула за полярным кругом военную базу «Арктический трилистник», что даст ей возможность установить контроль над этой территорией и начать добывать здесь природные ископаемые. Корреспондент CBS News Джон Виглиотти отметил, что в настоящее время Россия, США, Канада, Дания и Норвегия пытаются установить свою юрисдикцию над областями Арктики. Но пока на полюсе крепко стоит только российский флаг, сообщил ведущий программы.

Отмечается, что речь идет о колоссальном количестве природных ресурсов – их стоимость может достигать порядка 35 трлн долларов. Некоторые американские сенаторы уже призвали администрацию Дональда Трампа начать наращивать присутствие в Арктике, а также заняться производством ледоколов. По данным издания, у России есть 40 судов данного типа, а США располагают только двумя.

Как власти Германии пользуются болезнью жены Турчинова

Представители канцелярии Федерального канцлера ФРГ, пользуясь тяжелым состоянием жены Александра Турчинова, используют его для получения нужной информации об Украине в обход МИДа и самого Петра Порошенко. Об этом сообщили источники «Вести-Украина» в окружении политика.

По данным источника, жена Турчинова больна онкологией (рак груди) и проходит лечение именно в ФРГ. Этот факт и используют немецкие политики для получения нужных данных о социально-политической, военной и экономической ситуации в Украине. Издание пишет, что это идет вразрез с недавней информацией – якобы Турчинов сам болен и проходит лечение в онкологической клинике.