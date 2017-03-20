Сделано в Китае: как работают китайские фабрики
В первом квартале 2017 года ВВП Китая вырос на 6,9%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на национальное бюро статистики КНР. Сочетание дешевого труда и точки зрения «надо – значит сделаю» превратило Китай из страны по преимуществу аграрной в мировую фабрику. Китайцы производят все — от игрушек до высокоточной электроники. По статистике, примерно каждая пятая вещь, которую вы берёте в руки, была произведена в Китае. Как работают китайские фабрики - в нашей фотогалерее
12:28 фоторепортаж
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