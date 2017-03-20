Сделано в Китае: как работают китайские фабрики

В первом квартале 2017 года ВВП Китая вырос на 6,9%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на национальное бюро статистики КНР. Сочетание дешевого труда и точки зрения «надо – значит сделаю» превратило Китай из страны по преимуществу аграрной в мировую фабрику. Китайцы производят все — от игрушек до высокоточной электроники. По статистике, примерно каждая пятая вещь, которую вы берёте в руки, была произведена в Китае. Как работают китайские фабрики - в нашей фотогалерее
12:28 фоторепортаж
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Маски Дональда Трампа на фабрике по производству латексных масок и декораций
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Фабрика пластмассовых игрушек
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Работница набивает мягкие игрушки на фабрике
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Возможно именно она приложила руку к вашему телефону. На фото: сотрудница на заводе по производству электроники Foxconn в Китае. Тайваньская компания Foxconn, крупнейший в мире исполнитель заказов на производство электроники и сборщик iPhone
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Фабрика по производству рождественских декораций
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Производство соевого соуса традиционным методом
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Фабрика плюшевых игрушек
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Обувная фабрика
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Производство плоских экранов
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Завод по пошиву одежды
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Фабрика по производству рождественских украшений
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Фабрика по производству латексных масок и декораций
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На рыбном заводе
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Фабрика по производству средств индивидуальной защиты
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Прядильная фабрика
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Фабрика по производству чая
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