Обзор зарубежных СМИ: Супероружие России, которого нет у США

Пришло время похоронить Ленина?

Более 90 лет забальзамированное тело основателя СССР Владимира Ленина выставлено в Мавзолее на Красной площади. Большинство россиян выступают за его погребение, пишет Publico . Кроме того, с призывом похоронить вождя коммунистической партии выступила Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ).

Издание отмечает, что общественники пользуются юбилеем большевистской революции 1917 года и активно выступают с призывом похоронить Ленина. «Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников», – говорится в заявлении Русской православной церкви заграницей. Президент РФ Владимир Путин мог бы выбрать именно этот год, чтобы убрать Ленина с Красной площади, также считает автор статьи. Общественные опросы показывают, что россияне выступают за погребение, но при этом 44% граждан относятся к Ленину положительно. Возможно, российские власти не хотят лишиться поддержки этих людей.

У России есть супероружие, которого нет у США

Суперкавитационная торпеда ВА-111 «Шквал» стала наиболее инновационным подводным оружием, которое было разработано в СССР. Как пишет The National Interest , российские подводные лодки в настоящее время единственные в мире оснащены суперкавитационными торпедами, представляющими собой модернизированную версию «Шквала» с боеголовкой.

Издание уточняет, что торпеда «Шквал» имела ракетный двигатель и могла развивать невообразимую скорость – до 200 узлов в час. При этом большинство подводных видов оружия могут достигать скорость лишь в 50 узлов. Эти торпеды являются очень шумными, однако сверхскорость позволяет уничтожить вражескую подводную лодку, даже когда противнику удалось засечь запуск снаряда. Отмечается, что США в настоящее время занимаются модернизацией торпеды Mark 48, размещаемой на подводных лодках. При этом требования руководства американских военно-морских сил значительно выше, чем возможности торпеды «Шквал». Между тем газета добавляет, что США работают над этим видом вооружений с 1997 года, но до сих пор готовых к размещению образцов нет.

Северный морской путь спасет Архангельск

За последние годы оборот портов Архангельска упал вдвое. Как пишет Yle , сейчас город питает большие надежды, что эта тенденция изменится благодаря развитию Арктики.

Бизнес возлагает большие надежды на Северный морской путь. Например, директор рыбного терминала директор Максим Дрегало отмечает, что Архангельску важно начать сотрудничество с коллегами на Дальнем Востоке. Издание пишет, что порт будет функционировать как главная связующая точка для северного торгового пути между Китаем, Россией и ЕС. Китайские инвесторы уже подтвердили интерес к этому масштабному проекту, ориентировочная стоимость которого миллиард евро. Ожидается, что порт откроется уже через шесть лет. На первом этапе он будет принимать 30 млн товаров в год.

Кучи мусора – препятствие на пути Украины к восстановлению

Украина в настоящее время тонет в собственных отходах, пишет Bloomberg . В стране насчитывается 36 тыс. легальных и нелегальных свалок, чье общее содержимое, если его выложить одним слоем, покрыло бы весь Крым и восточные районы Луганской и Донецкой областей.

Украинские города медленно адаптируются к переработке мусора и не имеют возможности инвестировать миллиарды на строительство мусоросжигательных заводов. Кроме того, власти не любят повышать счета за вывоз мусора, сейчас украинцы платят 26-37 центов в месяц за эту коммунальную услугу. Риск экологической катастрофы стремительно растет, тем более что почти все свалки на Украине используются дольше приемлемого срока.

Меланье Трамп посоветовали сбежать от мужа

Американская телеведущая Рози О'Доннелл дала совет Мелании Трамп развестись с мужем и бежать из США. Об этом сообщает Hollywood Life

Все началось с вдохновляющего поста первой леди США в Twitter : «Я призываю вас не бояться потерпеть неудачу: ошибка ничего не значит, не характеризует вас, если вы извлекли из нее урок». Однако на этот твит отреагировала телеведущая, которая написала, что Мелании нужно развестись с мужем. «Бери сына и родителей и БЕГИ», – написала О'Доннелл.