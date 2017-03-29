Обзор зарубежных СМИ: Киевляне закупают оружие

Киевляне закупают оружие, потеряв веру в полицию

В Киеве участились грабежи, автоугоны и расстрелы прямо на улице. При этом киевляне массово жалуются, что полиция и охранные фирмы не спешат реагировать на вызовы пострадавших. В такой ситуации граждане и мелкий бизнес вынуждены защищать себя сами, пишут «Вести»

Отмечается, что в Киеве за 2016 год количество преступлений выросло на 16% по сравнению с 2015 годом. Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта отмечает, что государство сегодня оставило граждан в борьбе с преступностью один на один. «Чувство незащищенности и страх за свою безопасность, безопасность семьи, своего бизнеса заставляет граждан решать вопросы защиты "кустарными" способами, приобретая нелегальное оружие», – отметил он. В киевских оружейных магазинах подтверждают, что оружия и средств защиты стали покупать больше. В основном это охотничьи ружья, карабины, ножи и газовые баллончики.

Европе придется искать защиты у России, если США отвернутся от ЕС

Россия играет очень большую роль в будущем Евросоюза, пишет Corriere Della Sera . Судьба ЕС сегодня зависит не только от того, как взаимодействуют между собой его члены, но и от отношений между Европой и другими государствами мира.

Автор статьи пишет, что президент США Дональд Трамп может предпринять «недружественные действия» в отношении ЕС, а НАТО станет неинтересен для американцев. В этом случае Европа, которая вряд ли сможет собственными силами обеспечить свою безопасность, будет вынуждена заручиться поддержкой России. В статье говорится, что Россия будет этому даже рада, однако в Европе может произойти настоящий раскол между сторонниками и противниками российско-европейского союза. Кроме того, усилится энергетическая и финансовая зависимость стран ЕС.

Россия заинтересовалась сирийским газом

В настоящее время Москва обсуждает с Дамаском перспективы участия российских компаний в нефтегазовых проектах Сирии, заявил министр энергетики России Александр Новак . Как сообщает сирийская газета Madar Al Youm , российские компании смогут участвовать в нефтегазовых проектах на территории Сирии после того, как будут обеспечены комфортные условия жизни для сотрудников.

Отмечается, что с 2012 года в Сирии добыча природного газа стала снижаться из-за военного конфликта. Темпы производства снизились более чем на 50%, когда из строя вышла часть перерабатывающих заводов. Сейчас производственных показателей не хватает для обеспечения потребностей даже местного рынка.

Американский инвестор посоветовал запасаться рублями

Председатель Rogers Holdings Джеймс Роджерс в интервью Bloomberg заявил, что его любимым развивающимся рынком в настоящее время является России. По его мнению, именно рынки, испытавшие значительный спад, в будущем могут принести большую прибыль.

«Сейчас я не покупаю российские активы, но как только цены на нефть перестанут падать, надеюсь, мне хватит ума купить много рублей, российских государственных облигаций и, возможно, много российских акций», – Роджерс. Он пояснил, что старается инвестировать в рынки, которые уже столкнулись с падением – в надежде, что они в скором времени продемонстрируют рост.

Как Украина вдруг стала флагманом революции электронных денег

В 2014 году на Украине произошел Евромайдан. Однако, как пишет Forbes , эти события сопровождались и цифровой революцией, которая привела к активному введению в оборот цифровых «криптовалют» – например, биткойнов.