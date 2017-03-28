Обзор зарубежных СМИ: Зачем Германия воскресила гитлеровского «Тигра»

Стало известно, когда Украина получит «безвиз»

«Для Украины: пленарное заседание ЕП для голосования за получение "безвиза" состоится 6 апреля. Вероятно, решение одобрят 26 апреля. Подпись состоится, скорее всего, 15 мая, вступление в силу - приблизительно 11 июня»,- написал Йозвяк в микроблоге в Twitter, передает украинское издание.

США не должны лишить себя ядерного сотрудничества с Россией

Как пишут авторы статьи, президент США Дональд Трамп уже успел продемонстрировать безразличие по поводу ядерной угрозы, назвав договор СНВ-3 «неудачной сделкой» с Россией. По их мнению, согласие на новую гонку вооружений крайне опасно. Отмечается, что Трамп должен принять предложение Владимира Путина о продлении договора СНВ-3. Кроме того, России и США следует начать обсуждения следующего договора, который приведет к дальнейшему сокращению ядерного оружия. Администрации Трампа следует также попытаться перезапустить программы, направленные на улучшение ядерной безопасности, включая предотвращение ядерного терроризма, говорится в статье.

Бундесвер воскресил гитлеровского «Тигра»

Бундесвер реконструировал немецкий танк Т-VI «Тигр». Как пишет Die Welt , обновленная модель танка, которую было решено создать не из стали, а стекловолокна, будет представлена в Немецком танковом музее в городе Мунстере.

Отмечается, что в Германии подобные военные экспонаты пользуются большой популярностью, тем более что во всем мире осталось только 6 оригинальных танков этого типа. Газета напоминает, что разработка нового немецкого танка для восточного фронта началась в 1941 году. К началу 1943 года «Тигр I» по своей огневой мощи превосходил всю боевую технику противника, однако эти танки выпустили в небольшом количестве, поэтому оказать решающее влияние на военные события они не смогли.

В Луганск тайно прибыл пресс-секретарь Путина

Украинские СМИ сообщают, что 27 марта в Луганск тайно прибыл Дмитрий Песков , пресс-секретарь Владимира Путина. Об этом в частности пишет портал «Остров» со ссылкой на источник в одной из спецслужб Украины.

Издание пишет, что цель визита неизвестна. «Одна из предположительных версий – возможная смена руководства "ЛНР"», - говорится в материалах.

Как русские Латвии относятся к России?

Русскоязычные жители Латвии в настоящее время связывают свое будущее с Европейским союзом, а к России относятся как к части своего прошлого, части своего культурного наследия. Об этом пишет Voice of America

Отмечается, что в Латвии этнические русские составляют около четверти населения. При этом русский язык здесь не имеет того же статуса, что и латышский, хотя он весьма распространен. Как отметил Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии, после распада СССР латыши стали выдвигать свою культуру на первый план и ввели законы, требующие сдать экзамен на знание латышского языка для получения права голоса. Он заметил, что некоторые считают подобные законопроекты местью за советское прошлое, хотя это не так.