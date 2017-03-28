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Обзор зарубежных СМИ: Зачем Германия воскресила гитлеровского «Тигра»
Фото: public domain
Стало известно, когда Украина получит «безвиз»
Европейский союз может предоставить безвизовый режим для Украины 11 июня 2017 года. Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на сообщение брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.
«Для Украины: пленарное заседание ЕП для голосования за получение "безвиза" состоится 6 апреля. Вероятно, решение одобрят 26 апреля. Подпись состоится, скорее всего, 15 мая, вступление в силу - приблизительно 11 июня»,- написал Йозвяк в микроблоге в Twitter, передает украинское издание.
США не должны лишить себя ядерного сотрудничества с Россией
Вместо того чтобы участвовать в ядерной гонке, администрация США должна расширить и углубить свое сотрудничество с Москвой в данном вопросе. Такое мнение на страницах The National Interest высказывают обозреватели Николай Н. Петро и Джош Коэн.
Как пишут авторы статьи, президент США Дональд Трамп уже успел продемонстрировать безразличие по поводу ядерной угрозы, назвав договор СНВ-3 «неудачной сделкой» с Россией. По их мнению, согласие на новую гонку вооружений крайне опасно. Отмечается, что Трамп должен принять предложение Владимира Путина о продлении договора СНВ-3. Кроме того, России и США следует начать обсуждения следующего договора, который приведет к дальнейшему сокращению ядерного оружия. Администрации Трампа следует также попытаться перезапустить программы, направленные на улучшение ядерной безопасности, включая предотвращение ядерного терроризма, говорится в статье.
Бундесвер воскресил гитлеровского «Тигра»
Бундесвер реконструировал немецкий танк Т-VI «Тигр». Как пишет Die Welt, обновленная модель танка, которую было решено создать не из стали, а стекловолокна, будет представлена в Немецком танковом музее в городе Мунстере.
Отмечается, что в Германии подобные военные экспонаты пользуются большой популярностью, тем более что во всем мире осталось только 6 оригинальных танков этого типа. Газета напоминает, что разработка нового немецкого танка для восточного фронта началась в 1941 году. К началу 1943 года «Тигр I» по своей огневой мощи превосходил всю боевую технику противника, однако эти танки выпустили в небольшом количестве, поэтому оказать решающее влияние на военные события они не смогли.
В Луганск тайно прибыл пресс-секретарь Путина
Украинские СМИ сообщают, что 27 марта в Луганск тайно прибыл Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Об этом в частности пишет портал «Остров» со ссылкой на источник в одной из спецслужб Украины.
Издание пишет, что цель визита неизвестна. «Одна из предположительных версий – возможная смена руководства "ЛНР"», - говорится в материалах.
Как русские Латвии относятся к России?
Русскоязычные жители Латвии в настоящее время связывают свое будущее с Европейским союзом, а к России относятся как к части своего прошлого, части своего культурного наследия. Об этом пишет Voice of America.
Отмечается, что в Латвии этнические русские составляют около четверти населения. При этом русский язык здесь не имеет того же статуса, что и латышский, хотя он весьма распространен. Как отметил Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии, после распада СССР латыши стали выдвигать свою культуру на первый план и ввели законы, требующие сдать экзамен на знание латышского языка для получения права голоса. Он заметил, что некоторые считают подобные законопроекты местью за советское прошлое, хотя это не так.
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