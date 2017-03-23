Обзор зарубежных СМИ: «Ждите обрушения цен на нефть»

На чем сейчас зарабатывают олигархи на Украине

Чтобы избавиться от влияния олигархов на Украине, нужно полностью поменять политический класс, госаппарат и изменить экономические отношения. Об этом пишет Михаил Саакашвили в своей колонке в газете «Новое время»

«На чем сейчас зарабатывают олигархи на Украине? Раньше основным источником являлся российский газ, теперь этот вариант отпал. Остались госпредприятия и рынок энергетики», – пишет политик. Он уточняет, что в парламенте Украины лежит законопроект, внесенный туда под нажимом ЕС , который предлагает разбить рынок энергетики на генерацию и дистрибуцию. Это важный шаг для снижения влияния олигархов в стране. Кроме того, следует приватизировать госпредприятия, считает Саакашвили. Также Украине нужно снизить налоги.

Турецкий туризм при смерти

Для туристической отрасли Турции 2016 год стал одним из худших годов. При этом в нынешнем году дела идет еще хуже, пишет Dünya

Отмечается, что туристы перестали ездить в Турцию из-за террористической угрозы. Европейцы не считали Турцию безопасной страной, а теперь к этому добавились еще и противоречия между правительствами. При этом больше всего туристов Турция привлекала как раз из Европы. Издание пишет, что даже увеличение числа приезжих из России до 3 млн человек не реанимирует отрасль, поскольку в этом году от раннего бронирования туров отказались порядка пяти миллионов туристов из Европы. Конкуренцию турецким курортам составляют в настоящее время такие страны, как Болгария, Греция, Испания.

«Ставки сделаны, ждите обрушения цен на нефть»

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку до 0,75-1%. Как пишет Haqqin.az , учетная ставка будет и дальше расти, причем с ускорением. При этом изменение американской ставки – это отнюдь не локальное событие отдельной страны, поскольку США – это первая экономика мира.

Теперь стоит быть готовым к снижению цен на нефть, пишет издание. Во-первых, инвентарные запасы нефти в США, по данным американского Минэнерго, достигли рекордного уровня. Во-вторых, нефтедобыча в Штатах выросла по сравнению с прошлым годом на 5% и составляет примерно 9,1 млн баррелей в день. Каждый месяц увеличивается число буровых установок, качающих сланцевую нефть. Ну и, в-третьих, соглашение стран ОПЕК и других нефтедобывающих государств, включая Россию, о снижении объемов добычи нефти едва ли будет продлено по истечении его срока в конце июня. Поэтому не исключено, что они будут бороться со сланцевой нефтянкой США, сбивающей цену, с помощью испытанного оружия – будут качать напропалую, снижая цены еще больше, чтобы американцам снова стало невыгодно наращивать объемы добычи. Если осуществится этот сценарий, нефть будет дешеветь, а доллар – дорожать.

Украина хочет создать свой собственный МиГ-29

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев создаст свой собственный двухмоторный многоцелевой истребитель. Машина пока существует только в чертежах и имеет рабочее название «легкий боевой самолет». Как пишет The National Interest , у нее далеко не мало сходств с российским МиГ-29.

Отмечается, что украинский истребитель будет похож на МиГ-29, однако его оснастят отечественными двигателями и бортовой электроникой. На самолете будет установлена пара двигателей АИ-322Ф, а его авионика будет западного и украинского производства. При этом газета пишет, что проект существует более 10 лет. И сейчас также есть сомнения, что у Киева имеются промышленные и финансовые ресурсы для создания отечественной истребительной авиации. Если украинский самолет все же появится на свет, он будет намного скромнее, чем о нем сейчас говорят, считает автор статьи.

В Испании нашли стоянку древних людоедов

На территории Испании археологи нашли свидетельства каннибализма. Как пишет Journal of Anthropological Archaeology , во время раскопок в пещере были обнаружены 30 человеческих костей, их возраст примерно 10 тыс. лет.

Отмечается, что на костях остались следы обработки каменными орудиями, воздействия огня и человеческих зубов. Эксперты с помощью радиоуглеродного датирования выяснили, что кости появились в пещере в разные периоды времени. Неизвестно, что могло стать причиной акта каннибализма – маловероятно, что жители столкнулись с голодом.