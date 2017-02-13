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Фото: Белые «пляжи» Байкала

Отважные сибиряки и сибирячки провели в купальниках более 3 часов на льду Байкала при температуре от -15 до -20С. Фотосессия молодых сноубордистов на сибирском "пляже" - в нашей галерее.
12:23 фоторепортаж
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Акция "Белые пляжи Сибири" от I'm Siberian проходит не в первый раз. Ранее съемки проходили в Железногорске, Омске, Кемерове, Новокузнецке, Шерегеше.
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Организаторы акции хотят доказать всем россиянам, что зимний отдых может быть гораздо ярче летнего.
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Участников фотосъемки отогревали горячим чаем
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