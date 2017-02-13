Фото: Белые «пляжи» Байкала

Отважные сибиряки и сибирячки провели в купальниках более 3 часов на льду Байкала при температуре от -15 до -20С. Фотосессия молодых сноубордистов на сибирском "пляже" - в нашей галерее.