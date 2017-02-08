Фото: Женщины-военнослужащие разных стран

В преддверии 8 марта мы решили показать, что представительницы прекрасного пола могут быть сильными и даже мужественными. В Вооруженных силах РФ сегодня числятся более 40 тыс. женщин. В армиях других стран тоже можно встретить девушек-военнослужащих.