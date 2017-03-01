У жены Караченцова нашли алкоголь в крови

27 февраля после ДТП Поргина прошла медицинское освидетельствование. В крови жены Караченцова выявлено 0,3 промилле алкоголя.

Очевидцы аварии также сообщали, что в машине, в которой находились Поргина и Каранченцов, чувствовался запах алкоголя.

ДТП с участием Toyota Highlander, на пассажирском сиденье которой находился Караченцов, произошло вечером 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Toyota столкнулась с грузовиком «ГАЗель» и опрокинулась на бок. Иномаркой, предположительно, управляла супруга актера Людмила Поргина. Сообщалось, что в машине также ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева