Главное сейчас
Главные события у вас в почте
У жены Караченцова нашли алкоголь в крови
Людмила Поргина, жена актера Николая Караченцова, во время аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Life.
27 февраля после ДТП Поргина прошла медицинское освидетельствование. В крови жены Караченцова выявлено 0,3 промилле алкоголя.
Очевидцы аварии также сообщали, что в машине, в которой находились Поргина и Каранченцов, чувствовался запах алкоголя.
ДТП с участием Toyota Highlander, на пассажирском сиденье которой находился Караченцов, произошло вечером 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Toyota столкнулась с грузовиком «ГАЗель» и опрокинулась на бок. Иномаркой, предположительно, управляла супруга актера Людмила Поргина. Сообщалось, что в машине также ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева.
СМИ назвали виновником аварии водителя «ГАЗели», который якобы не заметил Toyota на повороте и врезался ей в бок. Водителя доставили в Щелковский отдел ДПС и допросили. Актера госпитализировали, у него диагностировано сотрясение мозга.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Московский Комсомолец
-
Ридус
-
ФБА "Экономика сегодня"