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Обзор зарубежных СМИ: Как российские продукты завоевывают Китай
Как Россия побеждает в борьбе за Арктику
Россия активнее других стран укрепляет свои силы в Арктике: строит военные базы и расширяет Северный флот. Как пишет «Апостроф», Арктика становится новой площадкой для гонки вооружений.
Минобороны РФ планирует построить в 2017 году в российской арктической зоне более 100 объектов инфраструктуры. Объекты расположены на территории военных баз на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Котельный и Врангеля. Кроме того, у России имеется 40 ледоколов (больше, чем у всех остальных стран вместе взятых), 6 из которых атомные. Издание добавляет, что именно через Арктику проходят кратчайшие траектории полета стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет из России в США.
Киргизию ждут перемены?
В Киргизии обостряется противостояние между правительством и оппозицией, пишет EurasiaNet. Издание считает, что Киргизия стоит на пороге крупного события.
В Бишкеке 27 февраля прошел митинг в поддержку лидера оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева, задержанным сотрудниками госбезопасности. Протестующие заявили, что продолжат демонстрацию 28 февраля, и потребовали освобождения Текебаева и отставки руководства Государственного комитета национальной безопасности, проводившего арест политика. Газета пишет, что арест еще больше усилил напряженность на политической арене в стране. Президент Алмазбек Атамбаев, который по Конституции страны ограничен одним президентским сроком, не будет баллотироваться на ноябрьских президентских выборах. Поэтому эти выборы могут стать первым примером мирного перехода власти в стране с 1991 года.
Российские продукты полюбились китайцам
Китайцам полюбились российские продукты. В Пекине магазинов «в русском стиле» довольно много, и за последние два года их количество значительно выросло, пишет Синьхуа.
Россия начала экспортировать в крупных масштабах на китайский рынок продукты питания и сельскохозяйственную продукции совсем недавно. Однако благодаря приемлемой цене и хорошей репутации среди китайских покупателей российская продукция пользуется спросом не только в приграничных районах, но и «ушла» вглубь Китая. За 2016 году объем экспорта российских товаров в Китай вырос с 1,542 до 1,9 млрд долларов. Большую часть экспорта составили продукты питания: мороженая рыба, соевые бобы, масло и шоколадные изделия.
Тарифы – как в Европе, а зарплаты украинцев – как в Африке
В Европе тарифы ЖКХ дешевеют, а на Украине свет и газ дорожают на 30%. Новые цены начнут действовать с 1 марта, но украинцы уже не могут платить – долги только растут, пишут «Вести-Украина».
Повышение цен Кабмин объясняет тем, что Украина отказывается от советской системы предоставления коммунальных услуг, когда за все платило государство, и переходит к рыночной системе европейского образца. Правда, не учитывается, что в Европе тарифы привязаны к зарплатам. «Они перенимают опыт только в части повышения. Например, во Франции, в связи с падением цен на нефть, стоимость газа для потребителей упала на 24%. У нас этого не произошло, хотя мы покупаем тот же газ. У нас тарифы растут даже тогда, когда мировые цены падают. Тарифы – как в Европе, а зарплаты украинцев – как в Африке», – говорит экономист Александр Охрименко.
Внезапные смерти российских дипломатов породили конспирологические версии
Российский представитель в ООН Виталий Чуркин, который внезапно умер в Нью-Йорке на прошлой неделе, стал шестым с начала ноября в череде скоропостижно скончавшихся российских дипломатов, пишет Шарлотта Ингланд в Independent. Сетевые конспирологи пытаются найти закономерность.
Отмечается, что причина смерти Чуркина пока не названа, но обстоятельства «удивительно схожи со смертями» российского посла в Индии Александра Кадакина (67 лет) 27 января, консула России в Афинах Андрея Маланина (55 лет) 9 января и российского дипломата в Нью-Йорке Сергея Кривова (63 года) в день выборов президента США, 8 ноября. В качестве причин смертей были названы или «сердечный приступ», или «скоротечная болезнь». Более точные данные не сообщаются, расследования продолжаются.
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