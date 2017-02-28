Обзор зарубежных СМИ: Как российские продукты завоевывают Китай

Как Россия побеждает в борьбе за Арктику

Россия активнее других стран укрепляет свои силы в Арктике: строит военные базы и расширяет Северный флот. Как пишет «Апостроф» , Арктика становится новой площадкой для гонки вооружений.

Минобороны РФ планирует построить в 2017 году в российской арктической зоне более 100 объектов инфраструктуры. Объекты расположены на территории военных баз на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Котельный и Врангеля. Кроме того, у России имеется 40 ледоколов (больше, чем у всех остальных стран вместе взятых), 6 из которых атомные. Издание добавляет, что именно через Арктику проходят кратчайшие траектории полета стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет из России в США.

Киргизию ждут перемены?

В Киргизии обостряется противостояние между правительством и оппозицией, пишет EurasiaNet . Издание считает, что Киргизия стоит на пороге крупного события.

В Бишкеке 27 февраля прошел митинг в поддержку лидера оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева, задержанным сотрудниками госбезопасности. Протестующие заявили, что продолжат демонстрацию 28 февраля, и потребовали освобождения Текебаева и отставки руководства Государственного комитета национальной безопасности, проводившего арест политика. Газета пишет, что арест еще больше усилил напряженность на политической арене в стране. Президент Алмазбек Атамбаев , который по Конституции страны ограничен одним президентским сроком, не будет баллотироваться на ноябрьских президентских выборах. Поэтому эти выборы могут стать первым примером мирного перехода власти в стране с 1991 года.

Российские продукты полюбились китайцам

Китайцам полюбились российские продукты. В Пекине магазинов «в русском стиле» довольно много, и за последние два года их количество значительно выросло, пишет Синьхуа

Россия начала экспортировать в крупных масштабах на китайский рынок продукты питания и сельскохозяйственную продукции совсем недавно. Однако благодаря приемлемой цене и хорошей репутации среди китайских покупателей российская продукция пользуется спросом не только в приграничных районах, но и «ушла» вглубь Китая. За 2016 году объем экспорта российских товаров в Китай вырос с 1,542 до 1,9 млрд долларов. Большую часть экспорта составили продукты питания: мороженая рыба, соевые бобы, масло и шоколадные изделия.

Тарифы – как в Европе, а зарплаты украинцев – как в Африке

В Европе тарифы ЖКХ дешевеют, а на Украине свет и газ дорожают на 30%. Новые цены начнут действовать с 1 марта, но украинцы уже не могут платить – долги только растут, пишут «Вести-Украина»

Повышение цен Кабмин объясняет тем, что Украина отказывается от советской системы предоставления коммунальных услуг, когда за все платило государство, и переходит к рыночной системе европейского образца. Правда, не учитывается, что в Европе тарифы привязаны к зарплатам. «Они перенимают опыт только в части повышения. Например, во Франции, в связи с падением цен на нефть, стоимость газа для потребителей упала на 24%. У нас этого не произошло, хотя мы покупаем тот же газ. У нас тарифы растут даже тогда, когда мировые цены падают. Тарифы – как в Европе, а зарплаты украинцев – как в Африке», – говорит экономист Александр Охрименко

Внезапные смерти российских дипломатов породили конспирологические версии

Российский представитель в ООН Виталий Чуркин , который внезапно умер в Нью-Йорке на прошлой неделе, стал шестым с начала ноября в череде скоропостижно скончавшихся российских дипломатов, пишет Шарлотта Ингланд в Independent . Сетевые конспирологи пытаются найти закономерность.