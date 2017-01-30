Грандиозный карнавал в Рио
В бразильском Рио-де-Жанейро проходит самый долгожданный карнавал года. Рио-де-Жанейро в карнавальные дни заполняется многочисленными туристами. Карнавал начинается с того, что мэр Рио передает ключи от города Королю Момо. Отныне в течение нескольких дней в городе будут править праздник и веселье. Грандиозный карнавал в Рио - в нашей фотогалерее
11:18 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Отдыхающий Обама взбудоражил сеть
9 февраля, 11:02
Загадки, которые взбудоражили интернет
3 февраля, 11:05
Выставка нижнего белья в Москве
20 февраля, 10:15
«Мисс Вселенная-2017»
31 января, 12:09
Неделя в фотографиях
18 февраля, 07:53
Фото: Настоящий ад в Авдеевке
3 февраля, 11:20
Самая красивая хоккеистка России
2 февраля, 15:16
Крошечный Дональд Трамп стал мемом
Вчера, 10:36
«Грэмми»-2017: декольте Лопес, беременная Бейонсе, «голая» Леди Гага
13 февраля, 11:16
Соревнование по бодибилдингу в Колумбии
Вчера, 10:36