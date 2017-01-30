Грандиозный карнавал в Рио

В бразильском Рио-де-Жанейро проходит самый долгожданный карнавал года. Рио-де-Жанейро в карнавальные дни заполняется многочисленными туристами. Карнавал начинается с того, что мэр Рио передает ключи от города Королю Момо. Отныне в течение нескольких дней в городе будут править праздник и веселье. Грандиозный карнавал в Рио - в нашей фотогалерее