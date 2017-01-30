Возвращение Nokia 3310

На рынок мобильных телефонов возвращается Nokia 3310 - один из самых массовых и надежных мобильных телефонов первой половины 2000-х годов теперь будет выпускаться под тем же названием, но в модернизированной версии. Как изменилась Nokia 3310 - в нашей фотогалерее