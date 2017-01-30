Возвращение Nokia 3310

На рынок мобильных телефонов возвращается Nokia 3310 - один из самых массовых и надежных мобильных телефонов первой половины 2000-х годов теперь будет выпускаться под тем же названием, но в модернизированной версии. Как изменилась Nokia 3310 - в нашей фотогалерее
13:23 фоторепортаж
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У новой Nokia 3310 цветной экран, есть камера, поддержка MP3 и двух SIM-карт
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Презентация Nokia 3310 на выставке Mobile World Congress в Барселоне
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Разработчики добавили в телефон обновленную версию игры «Змейка» (она же — Snake) и старые рингтоны
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Оригинальный телефон Nokia 3310 и ремейк
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