Обзор зарубежных СМИ: Какую пользу США извлекли от антироссийских санкций?

Порвут ли республиканцы с Трампом?

Теперь же республиканцы в большинстве своем против того, чтобы члены их партии принимали участие в детальном расследовании кибератак. Однако, по мнению Шиффа, республиканцы не изменили своего мнения о России – они испытывают к ней такое же недоверие, как и раньше. Но в настоящий момент лидеры республиканцев в Конгрессе не хотят противоречить Дональду Трампу, который неоднократно выражал свою симпатию Путину. При этом Шифф рассчитывает, что ситуация вскоре может измениться.

Между Европой и США наметился серьезный кризис доверия

На открытии Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля ее председатель Вольганг Ишингер заявил, что ощущает «сильнейшую неопределенность» в международных отношениях с момента избрания Дональда Трампа президентом США. При этом найти ответы на поднятые вопросы на конференции так и не удалось, пишет Le Monde

Отмечается, что после месяца президентства Дональда Трампа в отношениях Европы и США возник очевидный и глубокий кризис доверия. Причем пока нет признаков того, что его удастся преодолеть. На конференции американские дипломаты сделали все, чтобы успокоить европейских союзников. Однако неприятный осадок остался от того, что некоторые темы остались незатронутыми. Например, полное отсутствие упоминаний о Европейском Союзе . При этом Трамп позволял себе нападки в адрес ЕС, пишет издание.

Какую пользу США извлекли от антироссийских санкций?

Лидеры республиканцев в Конгрессе дали четко понять Дональду Трампу, что они выступают против любых попыток новой администрации отменить американские санкции, наложенные на Москву при Бараке Обаме . Компанию им составляют и некоторые демократы, пишет The Hill

Однако сторонники санкций не понимают, что в Крыму всегда господствовали пророссийские настроения, русское население Крыма оказалось в ловушке при украинской власти, пишет издание. Кроме того, российские власти считают, что Крым крайне важен с геополитической точки зрения. Поэтому Россия готова идти на жертвы – даже продление санкций на сотню лет не пошатнет ее решимость в этом вопросе. По мнению автора статьи, введение санкций против России было самой большой политической глупостью, совершенной Америкой после Второй мировой войны. Запад таким образом подтверждает, что осознанно стремится к тому, чтобы российский народ сталкивался с лишениями. Это заставляет россиян сплотиться вокруг своего президента и поддерживать его политику, не замечая возможных неудобств, связанных с введением санкций.

Международным отношениям угрожает призрак 1930-х годов

Исламизм, популизм, путинская Россия — над нами нависло множество угроз, пишет Les Echos . Однако еще одна опасность – неспособность выделить главную угрозу. Подобную нерешительность уже можно было наблюдать перед Второй мировой войной.

Тогда, пишет газета, многие европейцы не хотели делать выбор между нацизмом и большевизмом. Страх перед коммунистами привел к тому, что они были готовы на любые сделки с нацистами. В результате это привело к войне. Неспособность сделать выбор между угрозами сейчас проявляется на всех континентах. Например, на Ближнем Востоке стоит вопрос, кого нужно «сдерживать» в первую очередь – ИГ (запрещенная в России террористическая организация), Иран, Турцию или Израиль? Для США, Саудовской Аравии и Израиля – это Иран, для Ирана –это Израиль, а для европейских стран – ИГ. Но в нынешнем мире, считает автор статьи, нужно одновременно бороться с тремя главными угрозами – исламский фундаментализм, популизм и путинская Россия. Так, активная борьба с мусульманским экстремизмом не должны означать, что нужно закрыть глаза на другие проблемы, резюмирует издание.

Москва уверена, что ее новые ракеты справятся с американской ПРО

Россия может представить в скором времени новые баллистические ракеты, способные «разорвать» любые американские системы обороны. Как пишет Daily Express , с таким заявлением выступил вице-премьер России Дмитрий Рогозин

«Это оружие способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США», – сказал российский чиновник. Он не уточнил, какая именно система вооружения имеется в виду. При этом издание полагает, что речь идет о комплексе МБР РС-28 «Сармат».

На Украине только трусы платят по кредитам

Половина всех кредитов на Украине просрочены, пишет Die Welt . Издание считает, что в банковском секторе страны в любой момент может вспыхнуть кризис.

Отмечается, что главной проблемой банковского сектора является коррупция. Издание пишет, что в настоящее время кредиты не приносят прибыли банкам, поскольку заемщикам дешевле обходится затягивание судебных процессов по взысканию денег, чем выплата процентов по кредитам. На Украине говорят: «Только трусы возвращают кредиты».