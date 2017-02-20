Обзор зарубежных СМИ: Беспилотный «танк-камикадзе» российской армии

В Белом доме Дональда Трампа хаос

В настоящее время в Белом доме почти ничего не происходит без усложнений или противоречий, пишет Филлип Эллиотт в Time . Всему этому замешательству задает тон Дональд Трамп, который регулярно нарушает правила и всегда делает все по-своему.

Издание пишет, что Трамп обеспокоен утечками важной информации из Белого дома и со стороны разведки. Однако он до сих пор не прилагает усилий, чтобы создать вокруг себя должный порядок. Вместо этого он поощряет сотрудников аппарата, которые нарушают правила поведения на телевидении, поддерживает расширение полномочий для каждого из старших сотрудников и начинает каждое утро с серии твитов, что зачастую подкидывает работы СМИ.

Ливия: самый страшный кошмар Европы

Евросоюз пытается через Россию взять под контроль ситуацию в Ливии – обуздать фельдмаршала Халифу Хафтара (Khalifa Haftar), который контролирует большую часть страны и огромное число нефтяных месторождений. Для ЕС эта политическая тема крайне важна, от нее зависит успешность решения таких вопросов, как рост числа беженцев, риск террора и вероятность нового российского триумфа. Об этом пишет Politiken

Отмечается, что Хафтар становится темой неофициальных встреч между руководящими лицами ЕС и российскими дипломатами. Сейчас для ЕС важно заставить Хафтара согласиться с ролью военного лидера Ливии, подчиняющегося временному правительству в Триполи (GNA), поддерживаемому ООН , которое сегодня контролирует меньшую часть страны. Россия поддерживает правительство в Триполи, но и с Хафтаром было проведено несколько дипломатических встреч. Издание отмечает, что Россия близка к тому, чтобы совершить в Ливии новую внешнеполитическую победу над Западом.

Турция не рада иммигрантам-мусульманам из России

Россия и Турция активно сотрудничают по вопросам безопасности уже много лет. Теперь, когда Турция стала мишенью для ИГИЛ (ИГ – организация, запрещенная в России), власти этих стран стали предпринимать еще более скоординированные решения. Об этом пишет Middle East Online

Отмечается, что турецкая полиция провела рейды в домах русскоговорящих иммигрантов в Стамбуле. Многие были задержаны, некоторые высланы из страны. Случаи с арестами иммигрантов указывают на перемены в политике Турции, которая много лет была гостеприимна к мусульманам, спасающимся от репрессий в своих государствах. В настоящее время ключевой вопрос для страны – вопрос безопасности. Российские мусульмане при этом считают, что часто задержания происходят не ради уголовного преследования, а чтобы сдержать поток мигрантов из России.

Беспилотный «танк-камикадзе» российской армии

Россия занимается разработкой беспилотного комплекса «Нерехта», который может использоваться для выполнения разведывательных операций и даже как «танк-смертник». Последняя функция представляет для российской армии наибольший интерес, пишет Motor 24

Сейчас «Нерехта» проходит заводские испытания по проверке надежности системы радиоуправления. Отмечается, что танку не нужен водитель и наводчик, поэтому машина имеет довольно небольшие габариты – метр в длину и 300 килограммов веса. В движение танк приводится с помощью электродвигателя. Машина может перевозить до 11 килограммов взрывчатки, уточняет издание.

Что мы знаем о христианах в Саудовской Аравии?

В Саудовской Аравии проживает самая большая группа христиан из всех стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Считается, что здесь проживает, по меньшей мере, полтора миллиона христиан. Sasapost пишет об их жизни.

Отмечается, что саудиты позволили христианам въезжать в страну в качестве иностранных работников на временную работу, однако им не разрешается открыто исповедовать свою религию. Также в Саудовской Аравии не существует официальных церквей. Таким образом, христиане вынуждены осуществлять богослужения в своих домах, через интернет при помощи чатов или специальных собраний. Для христиан есть предупреждение о входе в Мекку и Медину – самые священные города в исламе. Отмечается, что веротерпимость здесь ограничена – активисты даже сообщают о случаях задержания христиан под стражу за проведение религиозных ритуалов в своих домах.