Фото: Более 400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

В Новой Зеландии на берег острова Южный выбросились более 400 черных дельфинов. Об этом сообщает Radio New Zealand. Волонтерам и специалистам удалось спасти около ста дельфинов, остальные погибли. На следующее утро после инцидента дельфинов вместе с приливом отправили в открытое море, однако во второй половине дня после отлива 90 из них вернулись на берег. Добровольцы принесли ведра, полотенца и простыни, чтобы охлаждать и увлажнять их тела