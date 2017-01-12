Фото: Более 400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

В Новой Зеландии на берег острова Южный выбросились более 400 черных дельфинов. Об этом сообщает Radio New Zealand. Волонтерам и специалистам удалось спасти около ста дельфинов, остальные погибли. На следующее утро после инцидента дельфинов вместе с приливом отправили в открытое море, однако во второй половине дня после отлива 90 из них вернулись на берег. Добровольцы принесли ведра, полотенца и простыни, чтобы охлаждать и увлажнять их тела
10:17 фоторепортаж
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В местном департаменте охраны природы заявили, что инцидент стал одним из самых массовых происшествий, связанных с гибелью китов и дельфинов в регионе. По данным чиновников, за одну ночь 416 дельфинов выбросились на мель, а 250–300 особей уже были найдены мертвыми
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Ежегодно на новозеландское побережье выбрасывается около трехсот китов и дельфинов. Этот случай стал третьим по масштабам за всю историю страны. Самое массовое «самоубийство» произошло в 1918 году, когда на берега островов Чатем выбросилась тысяча китов
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Ученые расходятся во мнениях по поводу причин суицидов млекопитающих. Как правило, дельфины, киты, морские свиньи и тюлени выбрасываются на берег в одиночку, когда теряют ориентацию или страдают от какого-либо заболевания или раны
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По мнению специалистов, так как дельфины и киты – существа социальные, безопасность отдельного животного для них неотделима от безопасности всей группы и является вопросом выживания. Такая «коллективная ментальность» может приводить к массовому выбрасыванию здоровых животных на берег
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