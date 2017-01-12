Фото: Более 400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
В Новой Зеландии на берег острова Южный выбросились более 400 черных дельфинов. Об этом сообщает Radio New Zealand. Волонтерам и специалистам удалось спасти около ста дельфинов, остальные погибли. На следующее утро после инцидента дельфинов вместе с приливом отправили в открытое море, однако во второй половине дня после отлива 90 из них вернулись на берег. Добровольцы принесли ведра, полотенца и простыни, чтобы охлаждать и увлажнять их тела
10:17 фоторепортаж
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