Обзор зарубежных СМИ: Почему Украина осталась одна, истерика Ватикана

Украина покупает двигатели для БТР у России

Укроборонпром через дочерние компании закупает российские двигатели для военной техники через молдавские фирмы. Об этом пишет «Корреспондент.нет»

Уточняется, что дочернее предприятие Укроборонпрома Укринмаш провело закупку 20 двигателей для украинских БТР-80 через молдавские фирмы-посредники. Украинский оборонный концерн заплатил за двигатели по 15 тыс. долларов за единицу. При этом отмечается, что в схеме продажи участвует четыре компании-посредника.

США обязаны сдерживать напор России и Китая

США должны сдержать напор России и Китая, пока не стало слишком поздно, пишет Foreign Policy. Согласие на сферы влияния – рецепт для катастрофы, считает обозреватель газеты Роберт Каг ан.

Отмечается, что в мире сейчас можно наблюдать два тренда: усиление активности России и Китая, а также ослабление возможностей США. Развитие этих двух тенденций способно разрушить существующий миропорядок и привести человечество к новой мировой войне. Газета пишет, что американская сила и военная мощь – давний гарант порядка во всем демократическом мире. Однако теперь фундамент зашатался. При этом возврат к сферам влияния не решит международные проблемы, а, напротив, усугубит их. Соперничество ведущих мировых держав приведет к очередной большой войне, считает обозреватель.

Скандал с Германией: Украина осталась одна?

Германия – одна из немногих стран, которая занимала последовательную позицию по поводу российско-украинского конфликта. Однако немецкий посол Эрнст Райхель сделал заявление, которое вызвало дипломатический скандал и шквал возмущения в соцсетях, пишет «Обозреватель» . По словам дипломата, выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без вывода российских войск.

В ответ на протесты официального Киева в Министерстве иностранных дел Германии скупо отметили, что Берлин продолжает настаивать на выполнении Минских соглашений. Чуть позже немецкие власти вовсе отметили, что не видят противоречий между словами Райхеля и официальной позицией Германии. Однако, как пишет издание, обвинять Германию в настоящий момент в предательстве было бы поспешно и не мудро.

Самые устрашающие подводные лодки строила Россия

Самые большие в мире субмарины строились не в США, а в СССР, пишет The National Interest . Российские субмарины класса «Акула» и сейчас являются одними из самых мощных и устрашающих видов оружия.

Издание пишет, что всего в планах СССР было построить восемь подобных субмарин, однако удалось создать только 6 «Акул». После распада СССР они перешли во владение ВМФ России. В настоящее время действует одна такая лодка «Дмитрий Донской», судьба еще двух – в подвешенном состоянии.

Ватикан на грани истерики

Плакаты с критикой Папы Франциска , появившиеся утром 6 февраля на улицах Рима, еще раз показывают, что события, желаемые и реализуемые понтификом, продолжают вызывать сильное напряжение в Ватикане. Об этом пишет Atlantico , которое спросило о масштабах разногласий и недовольства в Ватикане у историка Кристофа Дикеса.

«Ватикан в течение последних нескольких месяцев действительно переживает большие потрясения. Так, в октябре всего за день были заменены все члены Конгрегации богослужений», – отметил Дикес. Кроме того, были реализованы и другие кадровые перестановки. Например, несколько недель спустя своих должностей лишились три священника Конгрегации доктрины веры. При этом Папа не дает по этому поводу комментариев, что многие расценивают как проявление высокомерия.