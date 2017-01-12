Гиви, Моторола и другие погибшие командиры Донбасса
8 февраля в результате удара реактивного огнемета «Шмель» по штабу погиб командир батальона «Сомали», полковник армии ДНР Михаил Толстых, позывной — Гиви. Это не первая резонансная смерть видных деятелей непризнанных республик на юго-востоке Украины. Командиры, не пережившие войну - в нашей фотогалерее
12:15 фоторепортаж
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