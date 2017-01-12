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Гиви, Моторола и другие погибшие командиры Донбасса

8 февраля в результате удара реактивного огнемета «Шмель» по штабу погиб командир батальона «Сомали», полковник армии ДНР Михаил Толстых, позывной — Гиви. Это не первая резонансная смерть видных деятелей непризнанных республик на юго-востоке Украины. Командиры, не пережившие войну - в нашей фотогалерее
12:15 фоторепортаж
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Михаил Толстых, позывной — Гиви. Командир батальона «Сомали», полковник армии ДНР. Утром 8 февраля по штабу его подразделения был выпущен заряд реактивного огнемета «Шмель». В результате удара Толстых погиб
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Арсен Павлов, Моторола. Участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе, был командиром противотанкового специального подразделения «Спарта». Погиб 16 октября 2016 года после взрыва самодельного устройства в лифте дома в Донецке, где он жил
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Алексей Мозговой, Призрак. Командовал 4-м батальоном территориальной обороны милиции ЛНР. Погиб 23 мая 2015 года в результате обстрела его автомобиля из пулеметов
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Павел Дремов, Батя. Казачий атаман, был командиром 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка милиции ЛНР. Его автомобиль был взорван на трассе Стаханов – Первомайск 12 декабря 2015 года
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Евгений Жилин, лидер группировки «Оплот». Убит 19 сентября 2016 года в подмосковном поселке Горки-2. Жилина застрелили в ресторане “Ветерок”, его спутник получил тяжелые ранения. Убийцы скрылись с места происшествия
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Александр Беднов, Бэтмен. Руководил штабом 4-й бригады ЛНР, в 2014 году занимал должность министра обороны непризнанной республики. Погиб 1 января 2015 года в результате обстрела колонны автомобилей из автоматов, гранатометов и огнеметов
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Геннадий Цыпкалов, «премьер-министр ЛНР». Найден повешенным 24 сентября 2016 года в Луганске
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Первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов. Занимал свой пост с 18 мая по 14 августа 2014 года. Официальной причиной отставки назвал последствия ранения. 27 января скончался в своем доме в Подмосковье. Причиной смерти официально считается острая сердечная недостаточность
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Роман Возник, Цыган. Командовал батальоном «Мираж». Убит 26 марта в Донецке, его машину обстреляли поздно вечером. Вместе с Возником в автомобиле находились его жена и ребенок, они в результате атаки не пострадали
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