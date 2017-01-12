Гиви, Моторола и другие погибшие командиры Донбасса

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Арсен Павлов, Моторола. Участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе, был командиром противотанкового специального подразделения «Спарта». Погиб 16 октября 2016 года после взрыва самодельного устройства в лифте дома в Донецке, где он жил