Фото: Мировые лидеры в образе хипстеров

Израильский художник-иллюстратор Амит Шимони представил мировых лидеров в непривычном для них хипстерском стиле. Какими хипстерами могли бы стать мировые лидеры - в нашей фотогалерее
15:30 фоторепортаж
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Ангела Меркель
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Владимир Ленин
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Нельсон Мандела
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Джон Кеннеди
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Эрнесто Че Гевара
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Уинстон Черчилль
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Мао Цзэдун
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Авраам Линкольн
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Махатма Ганди
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Далай Лама
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Дональд Трамп
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Маргарет Тэтчер
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Королева Елизавета II
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Владимир Путин
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Санта Клаус
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