Фото: Конец Femen

Участница Femen Яна Жданова рассказала изданию «Апостроф», что на Украине движение больше не существует. Об этом сообщают Рамблер/новости. По ее словам, в других странах ситуация аналогичная, потому что «команды, которая была раньше, уже нет». Яркие кадры протестов женского движения Femen - в нашей фотогалерее