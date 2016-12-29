Фото: Конец Femen
Участница Femen Яна Жданова рассказала изданию «Апостроф», что на Украине движение больше не существует. Об этом сообщают Рамблер/новости. По ее словам, в других странах ситуация аналогичная, потому что «команды, которая была раньше, уже нет». Яркие кадры протестов женского движения Femen - в нашей фотогалерее
15:07 фоторепортаж
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