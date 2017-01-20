Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа начнется в 19:00 по московскому времени.

Политик обещает устроить «грандиозное шоу», несмотря на массовые протесты.

Миллиардер Трамп известен своими скандальными высказываниями относительно миграционной политики, ситуации на Ближнем Востоке и лояльным отношением к Москве. Представитель Республиканской партии победил на президентских выборах 8 ноября 2016 году свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон.