Селфи в концлагере
Мемориал жертвам Холокоста в Берлине — один из самых посещаемых памятников, посвященных памяти евреев, убитых нацистами. Кроме того, это еще и очень популярное среди туристов место для селфи. На фотографиях с мемориала, опубликованных в инстаграме по соответствующему тегу, можно обнаружить улыбающихся людей, которые позируют для удачного кадра. Израильский сатирик Шахак Шапира попытался привлечь внимание к этой проблеме, запустив сайт Yolocaust (от слов YOLO "живёшь только раз" и "холокост"). На Yolocaust выкладывают фотографии обычных пользователей инстаграма, сделанные на мемориале. Если подвести курсор к фотографии, фон изменяется на фотографию из немецких концлагерей.
17:32 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Фото: Главные утраты 2016 года
27 декабря, 15:09
Омские «Черри»: группа поддержки ХК «Авангард»
29 декабря, 13:12
Лучшие из лучших
17 января, 11:09
В Киеве презентовали новый украинский самолет
21 декабря, 09:41
Лучшие фото политиков 2016 года
29 декабря, 10:48
Удивительная и многогранная
12 января, 23:12
Фото: Крещенские купания
13:02
Участницы конкурса «Мисс Вселенная-2016»
11:54
Лучшие наряды «Золотого Глобуса»
9 января, 11:50
Победители конкурса Best of Russia 2016
13 января, 11:32