Селфи в концлагере

Мемориал жертвам Холокоста в Берлине — один из самых посещаемых памятников, посвященных памяти евреев, убитых нацистами. Кроме того, это еще и очень популярное среди туристов место для селфи. На фотографиях с мемориала, опубликованных в инстаграме по соответствующему тегу, можно обнаружить улыбающихся людей, которые позируют для удачного кадра. Израильский сатирик Шахак Шапира попытался привлечь внимание к этой проблеме, запустив сайт Yolocaust (от слов YOLO "живёшь только раз" и "холокост"). На Yolocaust выкладывают фотографии обычных пользователей инстаграма, сделанные на мемориале. Если подвести курсор к фотографии, фон изменяется на фотографию из немецких концлагерей.
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