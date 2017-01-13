Обзор зарубежных СМИ: Стычки между украинскими и российскими туристами, возвращение РФ к G8

Миф о непобедимости американской армии получится развеять

Многие сегодня полагают, что армия США непобедима. Как пишет The Week , современный миропорядок удается поддерживать в том числе и благодаря этому мнению, поскольку другие страны не решаются вступить в открытую конфронтацию с США. Однако при правильном подходе миф о непобедимости американской армии можно разрушить, считает автор статьи. Так, другие страны, например, Россия и Китай, активно разрабатывают новые технологии и виды оружия, что уже сейчас ставит под сомнения преимущества Пентагона , а в скором времени и вовсе может сделать ВС США уязвимыми.

Итальянский министр надеется на возвращение России к G8

Глава итальянского МИД Анджелино Альфано заявил, что он надеется на скорое возвращение России в «Большую восьмерку». Об этом сообщает Radio Free Europe

Министр также выразил надежду, что у новой администрации США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом получится улучшить отношения с Россией и сделать возможным для Москвы возвращения в G8. Альфано при этом отметил, что вряд ли сближения с Россией получился достигнуть до мая, когда пройдет следующий саммит G7.

Россия защитится «Триумфами»

Минобороны России разместило в Подмосковье зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» для защиты неба над Москвой. Как пишет Daily Mail , это еще один признак, который указывает на то, что Россия «готовится к войне».

Отмечается, что зенитно-ракетные системы «Триумф» используются российской армией в Сирии, теперь они будут развёрнуты и в России. При этом издание пишет, что США недавно направили более 3 тыс. военнослужащих в Польшу, чтобы сдерживать «агрессивную» Россию. Останутся ли там военные при администрации нового президента США, пока не ясно.

Россияне и украинцы продолжают конфликтовать на курортах

Стычки между украинскими и российскими туристами продолжают вспыхивать, хотя и реже, пишут «Вести» . Эксперты говорят: обе стороны устали от противостояний и учатся дистанцироваться друг от друга.

Эксперты добавляют, что украинцы в настоящее время стараются выбирать места отдыха без россиян. Причем такая тенденция сохранится в ближайшие несколько лет.

Активисты грозят сорвать инаугурацию Трампа

Тысячи американских активистов намерены заблокировать церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Мероприятие должно состояться 20 января в Вашингтоне, сообщает Reuters

Организатором протестных выступлений стала группа активистов DisruptJ20. Отмечается при этом, что власти выдали 27 разрешений на проведение различных акций и манифестаций, что в 4 раза больше, чем обычно во время предыдущих подобных церемоний.