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Обзор зарубежных СМИ: Стычки между украинскими и российскими туристами, возвращение РФ к G8
Миф о непобедимости американской армии получится развеять
Многие сегодня полагают, что армия США непобедима. Как пишет The Week, современный миропорядок удается поддерживать в том числе и благодаря этому мнению, поскольку другие страны не решаются вступить в открытую конфронтацию с США. Однако при правильном подходе миф о непобедимости американской армии можно разрушить, считает автор статьи. Так, другие страны, например, Россия и Китай, активно разрабатывают новые технологии и виды оружия, что уже сейчас ставит под сомнения преимущества Пентагона, а в скором времени и вовсе может сделать ВС США уязвимыми.
Итальянский министр надеется на возвращение России к G8
Глава итальянского МИД Анджелино Альфано заявил, что он надеется на скорое возвращение России в «Большую восьмерку». Об этом сообщает Radio Free Europe.
Министр также выразил надежду, что у новой администрации США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом получится улучшить отношения с Россией и сделать возможным для Москвы возвращения в G8. Альфано при этом отметил, что вряд ли сближения с Россией получился достигнуть до мая, когда пройдет следующий саммит G7.
Россия защитится «Триумфами»
Минобороны России разместило в Подмосковье зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» для защиты неба над Москвой. Как пишет Daily Mail, это еще один признак, который указывает на то, что Россия «готовится к войне».
Отмечается, что зенитно-ракетные системы «Триумф» используются российской армией в Сирии, теперь они будут развёрнуты и в России. При этом издание пишет, что США недавно направили более 3 тыс. военнослужащих в Польшу, чтобы сдерживать «агрессивную» Россию. Останутся ли там военные при администрации нового президента США, пока не ясно.
Россияне и украинцы продолжают конфликтовать на курортах
Стычки между украинскими и российскими туристами продолжают вспыхивать, хотя и реже, пишут «Вести». Эксперты говорят: обе стороны устали от противостояний и учатся дистанцироваться друг от друга.
Эксперты добавляют, что украинцы в настоящее время стараются выбирать места отдыха без россиян. Причем такая тенденция сохранится в ближайшие несколько лет.
Активисты грозят сорвать инаугурацию Трампа
Тысячи американских активистов намерены заблокировать церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Мероприятие должно состояться 20 января в Вашингтоне, сообщает Reuters.
Организатором протестных выступлений стала группа активистов DisruptJ20. Отмечается при этом, что власти выдали 27 разрешений на проведение различных акций и манифестаций, что в 4 раза больше, чем обычно во время предыдущих подобных церемоний.
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