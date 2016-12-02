Гигантский человекоподобный пилотируемый робот

6

«Роботу уже год, так что ему пора делать первые шаги, – шутит Ян. – Как и люди, через пару лет он будет двигаться свободнее». Работа над роботом еще не закончена. Создателям предстоит решить ряд задач, связанных с его балансом и системами энергообеспечения. Разработку планируется закончить к концу 2017 года