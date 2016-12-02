Гигантский человекоподобный пилотируемый робот

Сотрудничающий с корейскими разработчиками концептуальный дизайнер Виталий Булгаров обнародовал снимки первого в мире прямоходящего пилотируемого робота-аватара, ростом четыре метра и весом в полторы тонны. Созданный в Южной Корее человекоподобный пилотируемый робот Method-2 уже успешно прошел первые тесты на движение.
10:57 фоторепортаж
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Кабина пилота находится в туловище, а конечности повторяют движения конечностей пилота
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Робота спроектировали специалисты южнокорейской компании Hankook Mirae Technology, глава которой, Ян Джин-Хо, с детства был поклонником научной фантастики и мечтал построить собственного робота
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По его словам, предназначение робота – помочь людям работать в районах, куда опасно идти незащищенными
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«Роботу уже год, так что ему пора делать первые шаги, – шутит Ян. – Как и люди, через пару лет он будет двигаться свободнее». Работа над роботом еще не закончена. Создателям предстоит решить ряд задач, связанных с его балансом и системами энергообеспечения. Разработку планируется закончить к концу 2017 года
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