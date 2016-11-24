Главные утраты 2016 года

Рамблер/новости вспоминают тех, кто ушел из жизни в этом году
10:46 фоторепортаж
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Британский композитор и певец Дэвид Боуи скончался 10 января на 70-м году жизни от рака
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Актер Алан Рикман, сыгравший в фильме о волшебнике Гарри Поттере профессора Снегга, умер 14 января в Лондоне в возрасте 69 лет от рака
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Певец Принс умер 21 апреля от случайной передозировки фентанилом в возрасте 57 лет
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Польский режиссёр театра и кино Анджей Вайда умер 9 октября в возрасте 90 лет
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Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября в возрасте 79 лет
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Бывший президент Израиля Шимон Перес скончался 28 сентября в возрасте 93 лет
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Американский актер Джин Уайлдер скончался 29 августа в возрасте 83 лет
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Американский актер русского происхождения Антон Ельчин, известный по ролям в фильмах «Альфа Дог» и «Звездный путь», погиб 19 июня в возрасте 27 лет
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Американский боксер Мохаммед Али скончался 3 июня в возрасте 74 лет
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Актриса Людмила Иванова ушла из жизни 7 октября в возрасте 83 лет
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Актриса Наталья Крачковская скончалась 3 марта в возрасте 77 лет
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На 83-м году жизни 10 ноября ушел из жизни канадский фолк-певец и поэт Леонард Коэн
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Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября в возрасте 90 лет
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Режиссер анимационного кино Эдуард Назаров ушел из жизни 11 сентября в возрасте 74 лет
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Итальянский писатель и философ Умберто Эко скончался 20 февраля на 85-м году жизни
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Актер Владимир Зельдин умер 31 октября на 102-м году жизни в Москве
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Советский и немецкий артист цирка Олег Попов скончался 2 ноября на 87-м году жизни
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Посол России в Турции Андрей Карлов был убит террористом 19 декабря. Карлову было 62 года
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