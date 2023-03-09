Четверть россиян хотят получать на праздник деньги

Участники опроса любят получать сюрпризы, но дарить – проверенные варианты

Фото: 123rf.com 123rf.com

Наступление весны всегда связано с праздничными датами. В конце февраля – начале марта есть и гендерные праздники, и народные, и государственные, и религиозные. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти 300 тысяч интернет-пользователей и выяснили, как они подходят к выбору подарков и кто лучше всего угадывает их желания.

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Опрошенные россияне в большинстве своём оказались альтруистами. Почти две трети респондентов (62%) любит дарить подарки, а 38% – их получать.

В топе – сюрпризы и неожиданности. 37% участников опроса любят удивляться и не хотят знать заранее, что им подарят. Четверть (25%) предпочитают поздравления в денежном эквиваленте, чтобы самим выбирать, чем себя радовать. 23% отмечают, что главное – внимание, а как оно проявляется – вопрос второстепенный. 15% принципиально получат то, что попросили.

Своими ожиданиями респонденты делятся по-разному. Большинство (68%) прямо говорят о своих желаниях, но только близким. 20% оповещают всех о своих предпочтениях. 10% тоже сообщают всем, но не прямо, а намёками. 2% пользуются сервисами по составлению вишлистов (списков желаний) и оставляют на него ссылку в личных сообщениях или соцсетях.

При выборе подарков другому человеку бо́льшая часть полагается на свою интуицию. 43% вспоминают увлечения и интересы адресата, 21% дарят деньги, 20% прямо задают вопрос о предпочтениях. 11% выбирают на свой вкус и 5% покупают подарок исходя из того, что им самим дарили ранее.

Более половины (53%) россиян признались, что чаще всего с поздравлением попадают «в цель» члены семьи. Также хорошо угадывают пожелания вторые половинки – их отметили 31% респондентов. Друзей выбрал всего каждый девятый (11%), так как их часто подводит интуиция. Коллеги набрали 4%, потому что чаще друзей не угадывают с подарками, а соседи попадают «в цель» со своими презентами только в 1% случаев.

Почти поровну мнения россиян разделились в вопросе бюджета. 49% тратят разные суммы в зависимости от получателя. Остальные 51% придерживаются чёткого финансового плана. Из них 21% закладывают в бюджет на поздравления от 2 000 до 5 000 рублей, 11% – до 2 000 рублей, 10% – от 5 000 до 10 000 и 9% – более 10 000 рублей.