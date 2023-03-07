Забыл про 8 Марта: лучшие подарки женщинам на скорую руку

В силу разных обстоятельств подготовиться к 8 Марта успевают не все мужчины. В такой ситуации встает вопрос необходимости экстренного выбора подарка женщине. NEWS.ru рассказал, какие сюрпризы на скорую руку могут порадовать больше всего.

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Медицинский психолог сети клиник «Семейная» Мария Конончук дала рекомендации по данному вопросу.

В частности, как уточнила она, женщине будет приятно получить «яркие эмоции». Целесообразно, к примеру, оплатить для избранницы курсы экстремального вождения, считает собеседница. Также будет уместно вручить сертификаты на различные виды массажа. Среди других развлечений, которые порадуют женщину, - флоатинг, полет в аэротрубе, путешествия, подчеркнула Конончук.

Также можно попробовать раскрыть потенциальные возможности человека. Речь идет об обучении на курсах бариста, сомелье и других.

«Еще женщины обрадуются билетам на выставку, познавательную экскурсию, в театр, приглашению на фотосессию», - отмечает эксперт.

Кроме того, стоит задуматься о сертификате для приобретений по нужному профилю. У владелицы сертификата будет хорошая возможность самостоятельно выбрать подарок из нескольких вариантов и радоваться ощущениям, отмечает специалист.

Также, по словам Конончук, можно подарить товары для красоты и здоровья, в частности массажеры и фитнес-приборы.