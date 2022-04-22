Подарки на Пасху: 5 оригинальных идей для близких и друзей

Близится главный праздник всех православных верующих - Пасха. В этот день принято поздравлять друг друга, обмениваться освященными пасхальными яйцами и куличами. А самым близким можно подготовить особенные отдельные подарки. Лучшим подарком, конечно, станет тот, который сделан своими руками. Рамблер подготовил для вас список того, что можно подарить на Пасху друзьям или близким.

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Для начала, вспомним, что означает сам праздник для каждого христианина. Пасха - день воскрешения Иисуса Христа после его распятия на кресте на горе Голгофа. Иисуса предал один из его учеников, после чего ему пришлось принять такую участь, искупив тем самым все человеческие грехи. После распятия в Великую пятницу, его тело пролежало в гробнице всю субботу и в воскресенье он воскрес. Это событие является главным праздником для православных. Ежегодно в этот день ждут снисхождения благодатного огня и поздравляют всех своих родственников, друзей и близких. Большинство обменивается крашеными яйцами и куличами, но можно придумать еще какой-то более оригинальный подарок. Предлагаем вам некоторые идеи подарков на Пасху. Важно, чтобы на них присутствовали определенные символы, тогда этот подарок в такой день наделяется особым смыслом.

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Символами Пасхи издавна считаются солнце, виноградная ветвь, крест и прочие. Разберем каждый из них по отдельности.

Солнце символизирует самого Бога.

Трезуб в христианстве символизирует Святую троицу и огонь.

Крест - как символ вселенной: четыре стороны света, четыре времени года.

Птица - плодородие, достаток, зарождение новой жизни.

Спираль - бесконечность и продолжение рода, время.

Дубовый лист - символ мужской силы, мужества, божественной справедливости.

Виноград символизирует род.

Виноградная лоза как символ самого Иисуса Христа.

Цветы символизируют счастье, благодать, радость и детей.

Яйца, расписанные в определенной технике

Если вы планируете преподнести кому-то подарок в виде пасхальных яиц, вы можете и их сделать особенными - займитесь писанкой. Писанка - это техника пасхальной росписи на яйце, которая делается с помощью горячего воска. Распишите окрашенные яйца какими-то из перечисленных выше символов. Подарок, сделанный своими руками, всегда особо ценится. Однако если вам не хватает времени или умений, нет возможности приобрести все необходимое для подобной росписи, всегда можно обратиться к профессиональным мастерам.

Если вы хотите преподнести пасхальный сувенир ребенку, отличной идеей для подарка станет шоколадное яйцо с игрушкой.

Для взрослого человека, например, можно приобрести сувенирное яйцо из декоративного камня.

Корзина с подарками

Вы можете сделать особенный подарок а этот день - например, заполнить самостоятельно украшенную корзину конфетами или другими сладостями. Ведь Пасха - это еще и день, когда заканчивается пост - все с радостью будут принимать самые разные угощения. Подберите в магазине или приготовьте сами сладости с христианской символикой: цыплятами, яичками, кроликами или птицами - они могут быть сделаны из мастики, марципана или шоколада. Особенно по душе такой подарок придется ребенку. Туда же можно вложить красивые салфетки из ткани, мед или чай - словом, наполнение всегда можно регулировать, в зависимости от того, кому вы дарите подарок в этот день - получится прекрасный пасхальный набор. Плетеная корзина уже сама по себе станет практичным подарком - ее можно будет использовать для освящения куличей и яиц.

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Фигурки, мягкие игрушки

Мягкие игрушки приятно получать в подарок не только детям, но и взрослым. Прекрасным подарком станет красивая фигурка птички или оленя, который тоже является пасхальным символом — он олицетворяет стража истины, образ поиска Бога и взаимопомощи. А если подарок дополнит красивая упаковка, и дарить, и получать его будет гораздо приятнее.

Одним из самых популярных символов Пасхи является также пасхальный кролик - в особенности зарубежом. В лапки игрушки можно вложить писанку, маленький кулич, шоколадное яйцо или книгу. В случае, если подарок подготовлен для ребенка, можно дополнить его детской Библией. Так же получится красиво, если кролик будет сидеть в плетеной корзинке, а украсить ее можно своими руками с помощью льняных салфеток или атласных ленточек.

Икона

Такой подарок имеет особую ценность. Стоимость может варьироваться очень сильно - в зависимости от своих финансовых возможностей, вы можете приобрести в подарок автомобильную или «карманную» икону, или же большую, дорогую и качественную настенную. Помимо этого, всегда особенно здорово сделать подарок своими руками - сейчас нетрудно купить заготовки для вышивания крестиком любого изображения, таким образом вы можете порадовать кого-то из близких особым сувениром.

Кухонная утварь

Хорошим вариантом станет подарок в виде посуды с символикой этого светлого праздника. Это могут быть тарелки, красивые фужеры, подставки для яиц. Также можно найти красивые кухонные полотенца с изящным узором или изображениями каких-то пасхальных символов. А, возможно, вам приглянется какая-то шкатулка, например, в форме яйца. Подобные подарки можно подарить родителям или бабушкам и дедушкам. Такой сувенир тоже будет всегда актуально дополнить чаем, вареньем, медом или другими сладостями.

Какие подарки не стоит дарить в этот день