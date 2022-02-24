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1 час назад

Больше 50 идей: что подарить маме на 8 марта

Мария Иванова

В честь 8 марта мамы традиционно получают цветы и комплименты, а также подарки, которые потом пылятся на полках, передариваются или даже обижают мам. Чтобы подарок на Международный женский день точно понравился маме, воспользуйтесь подготовленным «Рамблером» списком идей.

Больше 50 идей: что подарить маме на 8 марта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Полезные подарки для мам

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Здесь важно точно понимать, что будет полезным для вашей мамы: одни мамы обожают готовить и искренне обрадуются мультиварке или набору сковородок с антипригарным покрытием в качестве презента на Международный женский день, а других такой подарок может расстроить.

К полезным презентам можно отнести и подарочный сертификат в косметический магазин или салон красоты - если вы точно знаете, что ваша мама любит косметику и бьюти-процедуры.

Полезным подарком для мамы на 8 марта может стать компактная сушильная машина - ее преимущества становятся очевидны в сырую и дождливую погоду - или посудомоечная машина, если для них хватает места в квартире.

Если ваша мама любит смотреть сериалы и фильмы, подарите ей премиум-подписку на онлайн-кинотеатр - такой подарок точно не будет лежать без дела.

Если у мамы еще нет ручного отпаривателя для одежды, он также может стать отличным подарком на Международный женский день - мощные отпариватели могут разгладить даже шторы, а пользоваться ими гораздо удобнее, чем утюгами.

Бюджетные подарки

Отличный подарок маме можно подобрать в любой ценовой категории, вне зависимости от того, какой бюджет вы можете выделить на презент. К примеру, в списки лучших подарков на Международный женский день традиционно попадают наборы чая и кофе - конечно, если вашей маме нравится какой-то из этих напитков. Такой презент можно дополнить сервизом на две персоны и сразу же устроить чаепитие.

Возможно, маме давно пора заменить прохудившийся зонт или потерявший вид кошелек. А, может быть, она давно хотела распечатать лучшие семейные фотографии и оформить их в альбом - сделайте это для нее.

Кроме того, маму точно обрадует подарок на 8 марта, сделанный своими руками: возможно, вы можете испечь для мамы торт, связать для нее комплект из шапки, шарфа и перчаток или своими руками соорудить книжный стеллаж, о котором она давно мечтала.

Подарки для дома

Порадуют маму и подарки для дома - полезные, уютные и делающие повседневную жизнь более комфортной. Например, красивый шерстяной плед или комплект из полотенца и банного халата «как в отеле».

Возможно, вашу маму впечатлит набор столового серебра - такой подарок отлично подойдет для 8 марта, как и новые бокалы для вина или кофейный сервиз. На Международный женский день можно подарить маме пушистый коврик для спальни или зеркало с тумбой.

Если у вашей мамы есть хороший телевизор, еще лучше его может сделать современная акустическая система - она создаст эффект кинотеатра при просмотре фильмов.

Подарки для настроения

Возможно, ваша мама с удовольствием бы отметила 8 марта за ужином в ресторане. Приглашение на ужин - отличный подарок на Международный женский день, который позволяет создать праздничное настроение.

В категорию подарков для настроения можно отнести и сертификат на массаж или СПА-процедуры, и билеты на концерт или в театр.

Возможно, порадуют маму различные подарки-впечатления:

• Мастер-класс по гончарному мастерству

• Фотосессия в студии

• Урок танца

• Урок верховой езды

• Полет на воздушном шаре

• Урок по горным лыжам

• Выходные в загородном отеле

• Урок игры на гитаре или вокала

• Полет в аэротрубе

• Чайная церемония

Что лучше не дарить

Психолог Юлия Кочетова составила список неудачных подарков на Международный женский день для агентства «Москва».

Первое место она отдала сладким подаркам - по ее мнению, это слишком банально и несовременно, так как многие женщины сейчас ведут здоровый образ жизни и отказываются от сладкого.

Также Кочетова посоветовала не дарить на 8 марта мягкие игрушки, вазочки и статуэтки - их психолог назвала бесполезными.

Также в рейтинг антиподарков психолог включила средства личной гигиены - дезодоранты, гели для душа и мочалки женщины постоянно покупают для себя сами.

Кочетова предупредила, что кухонная утварь в подарок на Международный женский день может быть воспринята неоднозначно - как неуместный намек на роль домохозяйки. Даже самый современный пылесос может оказаться неудачным выбором - такой подарок стоит покупать только в том случае, если вас о нем попросили.

Сервис SuperJob провел среди 1600 респонденток опрос на тему худших подарков на 8 марта.

Более половины опрошенных (58 процентов) заявили, что их не обрадовали бы дешевые украшения. Еще 41 процент женщин не хотел бы получить в подарок на 8 марта прыжок с парашютом, а 38 процентов - сувениры-безделушки.

По 11-18 процентов респонденток заявили, что бытовая техника, нижнее белье и абонементы в фитнес-клуб - не самые удачные презенты на Международный женский день.

Исследовательский холдинг Ромир выяснил, что в список лучших подарков на 8 марта по версии россиянок входят большие и впечатляющие букеты, ювелирные изделия (в особенности, кольца), хорошие духи и ужин в ресторане.

По данным опроса Ромира, больше всего остального россиянок раздражают подаренные на 8 марта кастрюли, терки для овощей и чеснокодавилки, канцелярские принадлежности, букеты мимозы, открытки, сделанные своими руками, и носки. Вместо этого можно подарить маме качественный портрет на холсте или просто приготовить для нее праздничный ужин.

Больше 30 бонусных идей

• Кофемашина

• Стайлер

• Набор для приготовления суши

• Набор постельного белья

• Набор из масел для тела и бомбочек для ванны

• Набор масок для лица

• Блинница

• Вафельница

• Электронная книга

• Любимый парфюм

• Шерстяной палантин или шелковый платок

• Тапочки-валенки из войлока

• Брошь с жемчугом

• Подарочное издание любимой книги

• Электрическая мясорубка

• Съедобный букет

• Кожаные перчатки

• Шерстяной свитер или кардиган

• Цветок в горшке

• Подарочный набор меда

• Хлебопечка

• Беспроводная колонка

• Гамак для ног

• Ланч-бокс с подогревом

• Набор колготок разных оттенков

• Массажная ванночка для ног

• Картина по номерам

• Корзина с деликатесами

• Блендер для смузи

• Набор восточных сладостей

• Зонт

• Набор кремов для лица и тела

• Раскладной столик для ноутбука

• Пряники ручной работы

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