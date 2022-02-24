Что подарить сестре на 8 Марта

День, с которого окончательно и бесповоротно начинается весна, — 8 Марта, или Международный женский день. Мужчины дарят подарки женщинам, а женщины — друг другу.

Мамы, бабушки, коллеги, подруги — никто не должен остаться без внимания, а если у вас есть сестра, то ей хочется вручить самый необычный подарок. Позвольте вам дать несколько советов, что можно подарить любимой сестре в этот день. И возможно, какая-то идея станет для вас отправной точкой в поисках подарка.

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Любые праздники для магазинов — горячая пора. Всюду меняется оформление витрин, появляются самые выгодные акции и предложения, от которых невозможно отказаться, проводятся распродажи. Для покупателя главное — не потеряться во всем этом пестром разнообразии. Но давайте считать, что цветы и конфеты — это необходимые атрибуты праздника, а никакой не сюрприз, и вряд ли они способны стать настоящим подарком для сестры. Девушке, которая любит и ценит себя, нужно искать что-то особенное.

Сначала думаем и слушаем

Понятно, что в праздничной суете порой просто нет никаких шансов остановиться и хорошо подумать, тщательно взвесив все за и против, но и бросать в корзину первое попавшееся тоже не стоит.

Ведь это ваша сестра, с которой вы вместе росли и доверяли другу самые сокровенные тайны, поэтому подарок для нее должен быть необыкновенным, а в идеале — вызывающим восторг и смятение чувств, но это уже высший пилотаж, к которому всем нам надо стремиться.

Совершенно очевидно, что то, что вы могли бы подарить взрослой сестре, вряд ли подойдет младшей сестренке. Хотя бывают исключения! Здесь стоит быть внимательным к сестре как минимум накануне праздника, а лучше все время, наверняка она так или иначе говорила о том, чего бы ей хотелось, будь то настольная игра или шелковая пижама.

Необходимый, но не достаточный подарок на 8 Марта

Весенний праздник невозможно представить без цветов. Но если букеты многим кажутся слишком банальными, а маленькой сестре они и вовсе ни к чему, то можно подарить весенние цветы в горшке, например, примулу или крокусы. Сестра сможет понаблюдать, как они растут и расцветают, а после — высадить в ближайшую клумбу возле дома. А вот с гиацинтами нужно быть осторожными, они красивы и великолепно пахнут, но могут вызвать отек Квинке, особенно опасный для малышей. Такой подарок однозначно не стоит дарить.

Все для красоты

Взрослой сестре на Международный женский день можно подарить набор брендовой косметики. Только, пожалуйста, отнеситесь к подарку внимательно, если сами в этом ничего не понимаете, что совершенно нормально и стыдиться тут нечего, то лучше посоветуйтесь с тем человеком, кому можете доверять. Это может быть коллега по работе или подруга, она подскажет, в каких магазинах и что смотреть. Кстати, не забудьте и ей что-то подарить, ей будет приятно, хотя бы бальзам для губ или крем для рук, они никогда не бывают лишними. Что можно выбрать для сестры:

• набор масок с разными эффектами для лица;

• палетка теней из лимитированной коллекции;

• разноцветные фломастеры для подводки, если ваша сестра старше десяти лет и праздник — ее второе имя;

• шампунь, бальзам и маска для ухода за волосами;

• набор кистей для макияжа;

• пена, соль и бомбочки для ванны заходят на ура — для взрослых и не очень.

Если сомневаетесь, а спросить не у кого, дарите сертификат. Не ошибетесь. Причем, чтобы порадовать сестренку, не обязательно выбирать сертификат в магазин, это может быть спа-салон или косметологическая клиника.

Подарки для домашней зайки

Если вашу сестру с трудом удается вытащить из дома на встречи и вечеринки, не пытайтесь ее переделать, а принимайте такой, какая она есть. Это значит, что дома ей настолько хорошо, что не хочется его покидать. Вероятно, она с удовольствием пригласит вас в гости, а вы не забудьте сказать, как красиво у нее дома, и восхититься ее вкусом. Она наверняка будет рада, если вы подарите ей:

• набор посуды;

• комплект постельного белья;

• радио для душа, если ваша сестра любит много времени проводить в ванной;

• шерстяной плед и подушки на диван.

Кстати, неплохим подарком может стать личный дневник, который поможет навести порядок в мыслях и разобраться в себе. Если ваша сестра подписана в соцсетях на страницы психологов, такой подарок на международный женский день точно ей пригодится и в течение остального года.

Нечто особенное

Еще одна идея, что подарить сестре, — сделать подарок на 8 Марта своими руками. Пусть это будет не только неожиданно и приятно, но и зрелищно. Разучите танец, спойте песню, нарисуйте открытку, приготовьте торт с ее портретом — от такого подарка на 8 Марта от брата она придет в восторг и еще долго будет вспоминать и рассказывать подругам.

Кроме подарков своими руками, на 8 Марта можно подарить сестре подарок-впечатление. Возможно, она давно мечтала попасть на мастер-класс в гончарную мастерскую. Или она большой фанат кофе и любит пробовать новые сорта, тогда в качестве подарка ей можно вручить билеты на дегустацию.

Что дарить не стоит

Подарков, которые лучше не дарить, не так много, но они есть. Анти-рейтинг подарков на 8 Марта:

• дешевые украшения,

• аксессуары для кухни непонятного назначения,

• весы,

• нижнее белье,

• домашние животные.