Что подарить девушке на 8 марта

На постсоветском пространстве сформировалась особая традиция празднования Международного женского дня, появившегося как день солидарности женщин в борьбе за равные права.

В начале прошлого века 8 марта проводили революционные демонстрации, а сейчас это день поздравлений представительниц прекрасного пола - девочек, девушек и женщин; и если вы ищете оригинальный подарок для девушки на 8 марта, вам поможет составленный «Рамблером» список идей.

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Бюджетные подарки на 8 марта

Даже если бюджет на поздравление девушки с Женским днем ограничен, можно подобрать отличный презент - к примеру, в списки лучших подарков на 8 марта традиционно входит водонепроницаемая Bluetooth-колонка, которую можно брать с собой в душ.

Еще один доступный вариант - клатч. Он может быть с коротким или длинным ремешком, из натуральной или экокожи. Если сомневаетесь, выберите однотонный клатч бежевого, черного или бордового цвета, девушке такой подарок точно пригодится.

Другой недорогой подарок для представительницы прекрасного пола - шелковый платок с интересным принтом. Небольшие платки можно повязывать на шею или ручку сумочки. Если ваша девушка любит аксессуары, она точно найдет применение такому презенту.

При выборе подарка стоит проанализировать предпочтения девушки: если она предпочитает сумочкам рюкзаки, то вряд ли обрадуется клатчу.

Подарки для уюта и настроения

Один из лучших подарков в этот день - наборы для принятия ванны. Речь идет не о геле для душа и мочалке, а о более интересных опциях - к примеру, наборе из бомбочек для ванн, скрабов и масел для тела.

Еще один вариант - комплект из банного полотенца и пушистого халата. Новыми банными принадлежностями пользоваться всегда приятно - они из разряда тех вещей, которые никогда не окажутся лишними.

Многие представительницы прекрасного пола любят проводить время за чтением книг и просмотром фильмов и сериалов. Еще уютнее этот досуг станет благодаря теплому пледу.

Подарки для спортивных девушек

Если девушка активно занимается спортом, но при этом любит макияж, минеральная косметика станет для нее одной из тех вещей, которые будут полезны каждый день. Такая косметика не содержит вредных для кожи и тела веществ и не забивает поры.

Кроме того, она обладает высокой стойкостью и не боится воды - с таким макияжем можно плавать в бассейне.

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Один из лучших подарков на 8 марта для спортивных девушек - корзина с продуктами для здорового питания. В состав такой корзины входят продукты без сахара и полезные снеки.

Отличным подарком для спортивной представительницы прекрасного пола может стать балансборд - тренажер, предназначенный для развития координации движений и умения поддерживать баланс. Он помогает избежать спортивных травм и подходит для реабилитации. Такой подарок может быть полезен вне зависимости от вида спорта, которым занимается девушка.

Еще несколько советов:

• Бесшовный комплект для занятий спортом

• Фитнес-резинки для упражнений

• Коврик для йоги

• Велосипедный шлем

• Роликовые коньки

• Набор гантелей

• Охлаждающее полотенце

Гаджеты в подарок на 8 марта

Многие девушки мечтают получить в этот день стайлер - устройство для укладки волос с нагревательным элементом. Самые современные стайлеры бережно сушат волосы, выпрямляют пряди или создают идеальные локоны без воздействия высоких температур. Но этот подарок не из разряда бюджетных - хороший стайлер может стоить около 50 тысяч рублей.

Более доступный вариант технологичного подарка - робот-пылесос. Самые дешевые роботы-пылесосы обойдутся примерно в пять тысяч рублей, в средней ценовой категории много вариантов за 12-15 тысяч рублей. Такой подарок сэкономит вашей девушке много времени. Кроме того, этим аппаратом можно управлять из любой точки мира.

РИА Новости включило в свой список лучших подарков видеорегистратор с основной камерой, позволяющей снимать ролики с разрешением 2,3K, и дополнительной камерой заднего вида, которая упрощает парковку. Можно выбрать модель, изготовленную в форме зеркала заднего вида.

Если девушка обожает готовить, обратите внимание на кухонные гаджеты при выборе подарка на 8 марта. Отличным вариантом может стать планетарный миксер - насадки внутри него вращаются не только вокруг своей оси, но и по периметру. Обычно такие миксеры имеют несколько скоростей работы, с их помощью можно приготовить и смузи, и тесто, и крем.

Худшие подарки

Портал 74.ru провел опрос среди россиянок и составил собственный антирейтинг подарков на 8 марта. Первое место в нем заняли сувениры и безделушки, второе - косметика и парфюмерия, третье - цветы. В топ худших презентов также вошли мягкие игрушки и кухонная утварь.

Портал выяснил, что представительницы прекрасного пола особенно не любят букеты из мягких игрушек и сладостей. Вместо такого букета лучше подарить коробку хороших конфет.

Участницы опроса также отметили, что лучше не дарить на 8 марта наборы средств гигиены. При выборе подарка стоит учитывать, что женщины сами покупают себе шампуни и гели для душа.

Больше 30 бонусных идей

• Зеркало для макияжа с подсветкой

• Кожаный кошелек

• Зонт с оригинальным принтом

• Съедобный букет

• Сертификат в СПА

• Билеты на концерт или в театр

• Фотосессия с услугами визажиста и стилиста

• Румбокс (конструктор интерьера, элементы которого нужно вырезать и склеивать)

• Фен с насадками

• Комплект из шапки, шарфа и перчаток

• Теплые тапочки

• Столик для завтраков в постели

• Набор экзотического чая или кофе

• Подарочное издание любимой книги

• Наушники в чехле

• Оригинальная заколка для волос

• Серьги-гвоздики с натуральным камнем

• Серебряный браслет

• Кожаные перчатки

• Электронная книга

• Портрет на холсте

• Массажная ванночка для ног

• Сертификат на прыжок с парашютом

• Мастер-класс аргентинского танго

• Органайзер для косметики

• Набор масок для лица

• Акваферма

• Очки виртуальной реальности

• Трекер сна

• Фитнес-браслет

• Беспроводный выпрямитель для волос

• Набор бокалов для вина